Общо 464 ученици започват новата учебна година във Видинската природо-математическа гимназия

Общо 464 ученици започват новата учебна година в Профилираната природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ във Видин. На тържеството за първия учебен ден изпълняващият длъжността директор Малинка Митова пожела успешна и благодатна учебна година.

„Първият учебен ден е специален празник за вас, ученици, защото е част от вашия път към грамотността и знанието. Училището е свят, в който ще получите духовно богатство, знания и приятели. Ще изграждате взаимоотношения, които остават за цял живот, бъдете смели, любопитни и не спирайте да искате да знаете и да можете. Стремете се да откривате в знанието сила, която да претворявате в умения", каза в словото Митова.

Видинският митрополит Пахомий отслужи водосвет. Той отправи своята благословия към ученици, учители и родители.

Трябва да се учим от примера на нашите предци. Като възпитаници на това училище носете с гордост и чест името на Екзарх Антим I, каза видинският владика. И добави, че освен учението в материалния аспект трябва да придобиваме и знанието за Бога, да възпитаваме в себе си родолюбие и любов към нашите близки. „Пожелавам ви да имате много здраве и сили да придобивате, както материалното, така и духовното знание, и любов към родината, към вярата си, за да запазим България като едно прекрасно райско място на земята“, отбеляза митрополит Пахомий.

С приветствие към учениците се обърна и председателят на училищното настоятелство Лиляна Цанова.

На тържеството присъстваха още заместник-кметът на Община Видин Мартин Дончев, експертът в Регионалното управление на образованието Владко Вълчев, представители на институции. Гости бяха и дългогодишни учители в гимназията.