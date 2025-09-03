Учебната година беше открита тържествено в 153-то спортно училище „Неофит Рилски“ в София

На тържествена церемония днес успели българи взеха участие в откриването на учебната година в столичното 153-то спортно училище „Неофит Рилски“, съобщиха от Фондация „Успели българи дават личен пример“.

Събитието, превърнало се в традиция за училищната общност, събра представители на образованието, спорта и обществения живот, се казва в прессъобщението.

Приветствия към учениците отправиха и лица от кампанията „Успели българи дават личен пример", сред които водещият от БНТ Павел Владимиров, журналистката и пиар Патриция Кирилова, певците Цвети Радойчева и Красимир Аврамов, както и инициаторите Диана и Христо Миланови и телевизионният водещ Ники Кънчев. Те изразиха своята подкрепа и насърчение към младите спортисти и техните преподаватели, които с усилия и отдаденост градят бъдещето на българския спорт, отбелязват от фондацията.

Сред официалните гости бяха също Петя Марчева, старши експерт в Министерството на младежта и спорта (ММС), Галя Минчева началник отдел „Образование, култура, спорт и социални дейности“ в Столична община район „Надежда“, която прочете поздравителен адрес от инж. Димитър Димов кмет на район „Надежда“ и Бойка Георгиева председател на Синдиката на българските учители (СБУ) в район „Надежда“.

Директорът на училището Мариана Цветкова поздрави присъстващите. Тя пожела на учениците успешна учебна година, изпълнена с вдъхновение, спортни постижения и стремеж към нови върхове.

От фондацията посочиха, че тази година учебното заведение стартира с 600 ученици, разпределени в 23 паралелки и в 12 различни вида спорт. Училището продължава да бъде средище, което съчетава високите стандарти в образованието с изграждането на бъдещи шампиони, казаха от фондацията.

Кампанията „Успели българи дават личен пример“, стартирала през април 2016 година със съдействието на Столична община и Министерството на образованието и науката, има за цел да мотивира и вдъхнови децата да учат чрез добрите примери, допълват оттам.

/ИПД