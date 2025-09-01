Двадесет и осмото издание на международния младежки музикален конкурс "Надежди, таланти, майстори" започна в Добрич

Двадесет и осмото издание на международния младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“ започна в Огледална зала „Нели Божкова“ в Добрич.

Събитието дава шанс на млади музиканти да покажат таланта си пред световно утвърдени специалисти. Конкурсната програма ще продължи до 4 септември, когато ще се проведе и церемонията по награждаването.

Журито на конкурса се председателства от проф. Огнян Константинов (виола), а сред членовете са акад. Милка Митева (пиано), проф. Гинка Гичкова (цигулка), проф. Анатоли Кръстев (виолончело) и д-р Милена Манева-Вълчева (класическа китара). Почетният председател и вдъхновител на конкурса е проф. Виктор Чучков.

„Пожелавам успех и спокойствие на участниците, за да се представят в най-добрата светлина“, каза проф. Огнян Константинов. „Сигурен съм, че те са чудесно подготвени. Пожелавам търпение на техните родители и преподаватели, на добър час“, добави той.

Конкурсът бе открит от заместник-кмета на Община Добрич Владимир Трендафилов, който отбеляза, че вече 28 години събитието е еталон за високи постижения в музикалното изкуство. „Усилията на община Добрич да развива и съхранява младите музикални таланти дават резултат, но тежката задача за крайните решения е в ръцете на журито“, каза Трендафилов и пожела успех на всички участници.

В първия ден от програмата участват деца от две възрастови групи – Първа група А (6–10 години) и Първа група B (11–13 години) в категория „Солисти инструменталисти“.

Лауреатите на призови места получават диплом и парична премия от организаторите – Община Добрич. Най-високата награда е „Гран при“ за изключителни постижения, която включва диплом, плакет и парична премия. Има и специална награда, учредена от сайта за изкуство и култура „Подиум“, за „Най-артистично изпълнение и ярко сценично присъствие“, която включва статуетка и парична премия, определена от журито.

Конкурса бе открит с изпълнение на класическа китара на Ивон Георгиева Димитрова от Варна.