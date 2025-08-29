Художниците Мирослав Живков и Александра Георгиева представят съвместна изложба в Пловдив

Съвместна изложба на художниците Мирослав Живков и Александра Георгиева ще се открие на 6 септември в независимото пространство „Галерията“ в Пловдив, съобщават организаторите.

По думите им експозицията, озаглавена Watch what happens (Вижге какво се случва) представя серия от съвместно създадени картини в голям формат. Творбите са резултат от графични експерименти, които подчертават жеста на рисуването – централна връзка между двамата художници и отразяват едно бързо, изразително движение, улавящо същността на дадена форма, идея или намерение.

„В изложбата художниците се допълват визуално, създавайки пластична хармония, която разкрива как колективното творчество понякога може да бъде от съществено значение в изкуството. Заедно отварят пространства на свобода, оставяйки място за чистотата на жеста и традицията на класическата художествена практика. Тук живописта се превръща в оригинална и визуално завладяваща цялост“, допълват от екипа на „Галерията".

Уточняват, че двамата автори си сътрудничат от няколко години. Те са разработили множество съвместни проекти, обединявайки своите художествени подходи и начини на изразяване в един общ стил, като често изследват печатни техники като ситопечат, монотипия и ризография.

Александра Георгиева е родена 1997 г. в София. Завършва средното си образование в Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ със специалност „Рекламна графика“ и бакалавър в Националната художествена академия със специалност „Книга и печатна графика“. С три самостоятелни изпожби зад гърба си и многобройни групови изложби, успява да насочи творчеството си в множество различни медии: текстил и тъфтинг, дизайн и илюстрация и хендпоук татуировки.

Мирослав Живков е роден 1993 г. в град Габрово. През 2016 г. завършва Националната художествена академия София със специалност „Плакат и визуална комуникация“. Прекарва един семестър в Burg Giebichenstein University of Art and Design в Хале, Германия. Автор е на няколко самостоятелни изложби. През 2021 г. е един от селектираните автори в Националните есенни изложби в Пловдив, където също участва със самостоятелна изложба. Основател е на NoPoint Atelier – споделено студио за ситопечат и ризография в с. Баланите, Габрово, където посреща артисти от цял свят.

