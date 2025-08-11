В къщата музей на Ванга в Петрич е подредена изложба на икони и гоблени с лика на Богородица

В къщата музей на Ванга в Петрич е подредена изложба на икони, гоблени и други предмети с лика на Богородица. Тя е посветена на големия християнски празник Успение Богородично и на годишнината от смъртта на пророчицата, която се отбелязва днес, на 11 август, съобщиха от музея. Ванга е родена на 3 октомври 1911 г. и почина на 11 август 1996 г. По повод годишнината входът за посетителите на къщата е свободен.

„Избрахме месец август, за да представим изложбата, тъй като много хора посещават както къщата в Петрич, така и Рупите в този период. Затова през август имаме по-голям брой посетители“, сподели за БТА Даниела Радева, уредник на „Етнография Ванга“ към Историческия музей в Петрич.

Експонатите с образа на Божията майка, които могат да разгледат посетителите, са около 35. В знак на признателност за помощта, която е оказвала, хората ѝ даряват множество предмети с изображения на Богородица. Това не са само подаръци, а искрени жестове на благодарност и съпричастност към човешката болка и спасение, уточниха от музея.

Предмети, дарени приживе на пророчицата могат да се видят и в комплекс Рупите. Фондация „Ванга“ стопанисва 230 декара в местността Рупите. Комплексът включва храм „Света Петка Българска“, къщата, в която пророчицата е приемала посетители, и манастирска част. Манастирската част, разположена под формата на полукръг около храма, разполага с 12 стаи, 30 легла, ритуална зала за кръщенета и венчавки, както и изложбена зала.

Сред зелените площи в местността растат над 200 дървета от около 100 дървесни вида, разказа Иван Драмов — председател на фондация „Ванга“. Според него, заръките на Ванга са тревните площи да се поддържат зелени, да се отглеждат много цветя, а вратите на храма и манастирската част да бъдат отворени денонощно.