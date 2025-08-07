Рядко първо издание на "Хобит" беше продадено на търг за 43 000 британски лири

site.btaРядко първо издание на "Хобит" беше продадено на търг за 43 000 британски лири
Първо издание на "Хобит" от британския писател Дж. Р. Р. Толкин, открито случайно при разчистване на къща в Бристол, Англия, беше продадено на търг за 43 000 британски лири (около 49 300 евро), предаде АФП, позовавайки се на аукционна къща Auctioneum.
Първоначалната оценка на книгата е била 10 000 лири (около 11 500 евро), но в крайна сметка тя е закупена за над четири пъти по-висока сума от частен британски колекционер.
"Това е фантастичен резултат за една много специална книга, която привлече оферти от цял свят", каза експертката Кейтлин Райли, цитирана в прессъобщение.
Книгата е сред около 1500 екземпляра, отпечатани през 1937 г., в първото издание на романа "Хобит", превърнал се в световен бестселър.
Редкият екземпляр е от семейната библиотека на ботаника Хюбърт Пристли, който "вероятно" е познавал автора, според Auctioneum.
Книгата е с бледозелена корица и съдържа черно-бели илюстрации от автора. Всички следващи издания са с цветни илюстрации, отбелязват от аукционната къща.
През 2015 г. оригинално издание на "Хобит" с посвещение на елфически език беше продадено за 137 000 лири (187 000 евро) на търг, организиран от аукционна къща "Сотбис" в Лондон, припомня АФП.
По-рано тази година гигантска скулптура на Гандалф, яхнал орел, напусна завинаги летище Уелингтън.
/ХК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина