Рапърът Травис Скот и групата му "Джакбойс" оглавиха класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Баркър и компания си осигуриха първенството с албума JACKBOYS 2, от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 232 000 еквивалентни единици.

Първият албум JACKBOYS на Травис Баркър и "Джакбойс" също оглави чарта след излизането си на музикалния пазар през 2020 г.

Общо пет албума начело с JACKBOYS 2 дебютираха в Топ 10 на седмичната класация Билборд 200 - нещо, което не се е случвало от две години.

Второ място в чарта заема Джъстин Бийбър с изненадващия си албум SWAG, от който за периода на отчитане са продадени 163 000 еквивалентни единици. Тавата, включваща 21 парчета, е 11-ата, с която Бийбър намира място в Топ 10.

Канадският певец загатна за SWAG на 10 юли - ден преди издаването на албума.

След осем седмици на върха кънтри певецът Морган Уолън е отстъпил на трета позиция със 147 000 продадени еквивалентни единици от албума I'm the Problem.

Челната петица в класацията за албуми Билборд 200 се допълва от хип-хоп дуото "Клипс" с Let God Sort Em Out (118 000 продадени еквивалентни единици) и саундтрака на анимационния сериал KPop Demon Hunters на Нетфликс (85 000 продадени еквивалентни единици).

Let God Sort Em Out е първият албум на "Клипс" от близо 16 години.

В Топ 10 на албумната класация Билборд 200 намират място още момичешката кей-поп група "Туайс" с THIS IS FOR, момчешката кей-поп група "Ейтиз" с GOLDEN HOUR : Part.3, певецът Гивиън с BELOVED, Морган Уолън с One Thing at a Time и певицата Сиза със SOS.