Танцов пърформанс представя дует между човешкото тяло и месингов лист

Белгийският танцов пърформанс Everything Brings Us Back To The Body гостува тази вечер в „Топлоцентрала“, съобщават от културния център. Хореографът Ехсан Хемат представя дует между човешкото тяло и месингов лист.

„Вдъхновени от поезията на Руми, чрез отражения, движения, звуци и глас, човекът и нечовекът влизат в диалог, почитайки историите на насилие зад красивите образи – истории на експлоатация, екологична деградация и „отнето право на дишане" (по думите на Акиле Мбембе, от когото заглавието също е заимствано). Всичко ни връща към тялото, казва Акиле Мбембе в есето си от 2020 г. „Универсалното право на дишане“, написано като отговор на първите локдауни срещу ковид“, разказват от екипа.

Същата година Ехсан Хемат започна предварителните изследвания за тази работа, която изследва физическите възможности във връзка с 18-килограмов месингов лист и използва поезията на Руми и теорията на Гая като отправни точки за игра с отражение и ехо. Резултатът е ритуал на зрителни и слухови отражения. Приравняването на субект (човек) и обект (плоча) приканва към диалог между земята и нашата човешка същност.

„Телата са едновременно наши собствени и въпреки това се чувстват странно. В пърформанса срещаме стремеж към повече баланс и призив да станем по-малко зависими от технологиите“, разказват от творческия екип.

Акиле Мбембе е виден камерунски философ и историк, известен с работата си върху постколониализма и африканската философия. Неговото изявление за централната роля на тялото по време на пандемията подчертава въплътеното преживяване на болест и изолация. Руми е персийски поет, мистик и теолог от 13-и век, чиито творби често изследват темите за любовта, духовността и единството на всички неща.

