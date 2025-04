Поп-ъп изложба ще представи номинираните издания за международната награда за непубликувани фотокниги Dummy Award

Поп-ъп изложба ще покаже номинираните издания за международната награда за непубликувани фотокниги Dummy Award. Откриването е днес, 3 април, съобщават от „Гьоте институт“. Те са домакини и съорганизатори на събитието съвместно с независимата платформа за фотокниги „Пук!“.

Гости на експозицията у нас се очаква да бъдат Маркус Шаден и Фредерик Лезми. Те са сред основателите на PhotoBookMuseum в Кьолн, който ежегодно организира Dummy Award.

Днес ще бъдат обявени победителите в изданието на наградата за 2024 г. Тур в изложбата ще бъде воден от Фредерик Лезми. Съпътстващата програма към събитието продължава на 5 април с лекция на Маркус Шаден на тема „The PhotoBookMuseum: Фотокниги за всички“. В нея той ще разкаже за историята на музея и някои от неговите инициативи.

Наградата, която до 2023 г. е известна като Kassel Dummy Award, среща публиката с т.нар. dummy – работен макет на неиздадена книга, концептуализирана от автора, без издателска намеса. Някои от артистите избират традиционни похвати, а други залагат на книги обекти и експериментални форми, посочват от „Гьоте институт“. Добавят, че между книгите, номинирани за Dummy Award тази година, е The Setlist Collection на колектива Blood Becomes Water, която е била представена на последното събитие на „Пук!“. Това е втората българска фотокнига, попаднала в краткия списък на наградата след Hello and Welcome to Paris на Никола Михов през 2016 г.

Освен тазгодишните номинации за Dummy Award 2025, в изложбата в София ексклузивно са включени и вече издадените книги на всички победители в конкурса между 2010 и 2023 г.

Маркус Шаден е издател, книжар, куратор и директор на The PhotoBookMuseum в Кьолн. Роден е през 1965 г., а през 1995 г. основава издателство и книжарница за фотокниги. Публикува над 100 фотокниги и организира повече от 250 изложби, събития и подписвания на книги. През 2009 г. печели международната награда за дизайн Red Dot Design Award. Участва в журитата на фотографски фестивали в Арл, Париж, Краков, Брага, Амстердам, Касел и Лос Анджелис. Маркус Шаден разработва получилия световно признание изложбен формат PhotoBookStudies, който представя ключови фотокниги.

Фредерик Лезми е фотограф, артистичен директор, графичен дизайнер и съосновател на The PhotoBookMuseum в Кьолн. Роден е през 1978 г. и израства в Дакар, Женева и Шварцвалд. Между 2010 и 2015 г. живее в Истанбул. Завършва визуална комуникация с фокус документална фотография и дизайн на книги в Folkwang Universität der Künste в Есен и в Académie Libanaise des Beaux-Arts в Бейрут. Първата му книга Beyond Borders, публикувана от издателството на Маркус Шаден през 2009 г., е включена в книгата The Photobook: A History (Vol. 3) на Мартин Пар и Джери Баджър. Като главен куратор на ThePhotoBookMuseum той отговаря за изложбите, графичното им оформление и за организирането на Dummy Award.

/ ГН