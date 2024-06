Албена Петкова ще представи самостоятелна изложба в Икономовата къща в Дряново

На 13 юни в Икономовата къща в Дряново, Албена Петкова ще представи своята самостоятелна изложба „Със тях“. Това съобщи за БТА Иван Христов, директор на Исторически музей – Дряново.

Албена Петкова е носителят на наградата на град Дряново от Националния пленер по живопис `2023.

„Картините на Албена Петкова представят интимен дневник на човек, напълно свободен, човек, който живее в свой личен свят. На пръв поглед картините в изложбата ѝ показват низ от портрети със съвсем прости заглавия. За създаването им са използвани различни избрани образи, които авторът намира в снимки от семейния си архив. Веднъж разбрал това, пред търпеливия зрител постепенно се открива картината на един взаимосвързан свят, история, която обхваща цял живот.“, посочи Иван Христов.

Албена Петкова е родена през 1995 г. в Бургас, учи в художествената гимназия в София и завършва специалност "Живопис" в ателието на Андрей Даниел в НХА през 2021 г. През 2020 участва в Националните есенни изложби в Пловдив „Места до поискване“. Взима участие и в редица групови изложби, някои сред които са: „Съвременна живопис Банкя 2019”, Арт център Банкя, и „Миналото. Начин на употреба”, галерия Нюанс, София, 2019 г. ; „В началото III част” МБХ, галерия Райко Алексиев, София, 2020 г. ; след резиденцията в Лещен на галерия Little Bird Place - Made in Leshten: Exhibition of Young Bulgarian Visual Artists – Vol. 3, София, 2021 г.; „Колекция с продължение” на Дарик радио, галерия Стубел, София, 2022 г. ; „Биографично: места на преживяното, сенки от миналото, сенки от бъдещето”, СБХ, София, 2022 г.; „Понякога тишина”, Гьоте институт, София, 2023 г., допълват организаторите.