Били Айлиш тръгва есента на световно турне, озаглавено Hit Me Hard and Soft

Били Айлиш обяви официално, че тръгва тази есен на световно турне, озаглавено Hit Me Hard and Soft, съобщи АП.

Поп изпълнителката ще започне обиколката си от Квебек, Канада, на 29 септември и ще приключи в Дъблин на 27 юли 2025 г. През 2024 г. тя ще посети много големи градове в Северна Америка, преди да се отправи към Австралия, а след това и към Европа.

Предварителната продажба на билети започва от днес, 30 април, а в петък ще бъдат достъпни и на billieeilish.com. Процент от приходите ще отиде в полза на организацията с нестопанска цел за опазване на околната среда REVERB.

По-рано този месец Айлиш обяви, че дългоочакваният ѝ трети студиен албум Hit Me Hard and Soft ще бъде издаден на 17 май.

Новината пристигна чрез Инстаграм, където Айлиш сподели обложката на албума. В съобщението тя написа, че няма да пуска сингли преди издаването на албума. „Искам да ви го дам наведнъж“, написа тя под изображението.

Айлиш е работила със своя брат и дългогодишен сътрудник Финиъс О’Конъл по Hit Me Hard and Soft. Двамата наскоро спечелиха втора награда „Оскар“ за баладата What Was I Made For? от филма „Барби“. По този начин 22-годишната Айлиш стана най-младият човек досега, който е спечелил два „Оскар“-а в кариерата си.