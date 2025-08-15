В почивните дни екипи на столичната пожарна и „Държавно горско стопанство София“ извършват проверки в парк Витоша и близките до столицата планини

В почивните дни екипи на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Териториално поделение „Държавно горско стопанство София" извършват съвместни проверки на посещавани от жителите и гостите на столицата места в природен парк Витоша, Плана, Люлин планина и близките склонове на Стара планина. Това посочиха от Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН) в отговор на запитване на БТА.

По отношение осигуряване на безопасността на столицата от пожарната посочват, че за София-град има създадено доброволно формирование към Столична община с капацитет от 80 души и има регистрирани още пет доброволни формирования, създадени от юридически лица.

Най-честите причини за възникналите на територията на града пожари са небрежни действия с открит огън и възникване на късо съединение (авариен режим на работа) на електрически уреди и съоръжения, отбелязват от пожарната.

За периода от 00:00 ч. на 01.07.2025 г. до 12.08.2025 г. 00:00 ч. звена на СДПБЗН са реагирали на 836 сигнала за произшествия, а за същия период на 2024 г. сигналите са 765. Отчетени са и 45 лъжливи сигнали. В предоставените данни се отбелязва и наличието на десет сигнала за умишлени палежи.

Ликвидирани са общо 608 пожара, докато за 2024 г. броят им е 527. Пострадали при пожари са трима души, а един човек е загинал.

От общия брой пожари - 44 са били в жилищни, административни и други непромишлени сгради; един в промишлен обект; пет в спомагателни, временни или паянтови постройки; 31 в транспортни средства. Един пожар е имало в горски масив и два в полски (извън урбанизирани) територии. Според данните са възникнали 130 пожара в сухи треви и храсти в урбанизирани територии и 28 в сухи треви и храсти в извън урбанизирани територии. Четири пожара е имало в стърнища и 236 в отпадъци. В съоръжения на открито е имало 21 пожара.