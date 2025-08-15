Подробно търсене

Общо 153 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие

Валерия Димитрова
Общо 153 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие
Общо 153 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие
БТА, архив, .Снимка: кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева (ПГ)
София,  
15.08.2025 07:40
 (БТА)

Общо 153 пожара са потушени в страната за изминалото денонощие, няма загинали и пострадали хора, съобщават на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарникарите са реагирали на 214 сигнала за произшествия. 

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, без нанесени материални щети са възникнали 128 пожара. Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции. 

Лъжливите повиквания са 16. 

/ВД/

