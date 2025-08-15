Общо 153 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие

site.btaОбщо 153 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие
Общо 153 пожара са потушени в страната за изминалото денонощие, няма загинали и пострадали хора, съобщават на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Пожарникарите са реагирали на 214 сигнала за произшествия.
С преки материални щети са възникнали 25 пожара, без нанесени материални щети са възникнали 128 пожара. Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции.
Лъжливите повиквания са 16.
/ВД/
