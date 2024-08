Американският певец и продуцент Финиъс О'Конъл обяви, че издава втория си студиен албум, озаглавен For Cryin' Out Loud, съобщи „Ню мюзикъл експрес“. Освен това той публикува списъка с песни, както и дебютния си сингъл. Албумът ще бъде издаден на 4 октомври. Първата песен от музикалната продукция също е с названието For Cryin' Out Loud.

Финиъс О'Конъл е известен като продуцент и по-голям брат на певицата Били Айлиш. Той е и автор на всяка една песен от албумите й, включително и на последния Hit Me Hard and Soft.

Това е вторият албум на О‘Конъл, след като през 2021 г. издаде Optimist. Песните в новата му музикална продукция са десет и продължителността им е 40 минути, според платформата „Спотифай“.