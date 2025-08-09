Испанката Паула Бадоса отказа участие на Откритото първенство на САЩ по тенис поради контузия

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake
Мадрид,  
09.08.2025 08:14
 (БТА)

Испанката Паула Бадоса отказа участие на Откритото първенство на САЩ по тенис, тъй като продължава да се възстановява от контузия на гърба, съобщиха организаторите на турнира.

12-а в света Бадоса страда от поредица от травми, включително хроничен проблем с долната част на гърба, който дори я е накарал да обмисли оттеглянето си от спорта. Миналия месец бившата втора ракетка на света обяви, че ще отсъства от корта няколко седмици поради поредната контузия на гърба.

Испанката за последно игра на "Уимбълдън", където отпадна в първия кръг. След това тя разкри, че е получила разкъсване на мускула, който свързва долната част на гърба с горната част на крака, съобщава Ройтерс.

С оттеглянето на Бадоса, швейцарката Джил Тайхман ще влезе в основната схема на Откритото първенство на САЩ, където мачовете на сингъл започват на 24 август.

Испанката също трябваше да се откаже от новия формат на смесени двойки на турнира, в който трябваше да си партнира с британеца Джак Дрейпър.

/ИК/

