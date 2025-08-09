Подробно търсене

Интензивен е автомобилният трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и на "Калотина"

Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова, архив
София,  
09.08.2025 08:20
Трафикът е интензивен на вход за леки автомобили на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция "Капитан Андреево'' и на вход и изход за леки автомобили на ГКПП ''Калотина" със Сърбия, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). 

На границата с Република Северна Македония е възстановено движениета през ГКПП "Станке Лсичково" в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Румъния се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.  Трафикът е нормален на останалите гранични преходи. 

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта. През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

