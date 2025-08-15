Ихтиман отбелязва празника си на Успение Богородично от 2012 г. насам

Днес, Успение Богородично, е денят, в който Ихтиман отбелязва своя празник.

Честването на празника на града започва от 2012 година с Решение №54 на Общинския съвет от 27 януари същата година, според информация на отдел „Справочна“ към БТА. Според това решение празникът се отбелязва в деня на църковния празник Успение на Пресвета Богородица – 15 август.

През днешния ден ще бъде отслужена Божествена света литургия и водосвет в местния храм „Успение Богородично“. По-късно ще бъдат открити изложбите „Пресвета Богородица“ и „Пъстър цвят“. Барелеф в памет на видния местен лекар д-р Станю Янков ще бъде открит в ихтиманската болница, носеща неговото име. На градската сцена ще се изявят джаз изпълнители и певецът Папи Ханс.

В съботния ден е предвидена детска програма, курбан за здраве и концерт на художествените състави „Солей“, „Слънце“ и „Средногорски полъх“. Утре ще се състои официална церемония и концерт с участието на Николина Чакърдъкова и ансамбъл „Неврокоп“.

Честванията по случай празника на Ихтиман започнаха в началото на тази седмица. В храма „Успение Богородично“ бе отслужена вечерня от Софийския митрополит и Български патриарх Даниил.