В Старозагорско са предприети всички мерки за пожарна безопасност, отчитат се по-малко инциденти от предходната година

На територията на област Стара Загора са предприети всички необходими мерки за пожарна безопасност в настоящия пожароопасен сезон. Това съобщиха за БТА от Областната администрация. Всички отговорни институции работят в добра координация и се предприемат необходимите мерки както по отношение на превенцията, така и по отношение на бързи и адекватни реакции и защита на населението. По данни на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, предоставени на БТА, от началото на годината пожарните екипи са реагирали на близо 1700 сигнала, което е с над 100 по-малко от сигналите за същия период на миналата година, а над 600 от тях са подадени от началото на юли. Загиналите при пожари от началото на годината са четирима, а пострадали са осем души.

Подобряването на междуинституционалната координация, която е ключова при планиране на защитата от различни бедствия, е обсъдено на заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, председателствана от Областния управител д-р Неделчо Маринов. Екипите на Регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението, Регионалната дирекция по горите, 2-ра Тунджанска механизирана бригада, Областната дирекция на МВР, както и експерти от общинските администрации на територията на областта и други заинтересовани страни са потвърдили готовността си за реакция, посочиха още от Областна администрация – Стара Загора. Готовност за съдействие при пожари имат и доброволческите формирования към общинските администрации, каквито в Старозагорско има в общините Стара Загора, Казанлък, Братя Даскалови и Опан, обучени са и служителите на Държавното горско стопанство. В големите общини доброволческите формирования са от около 30 – 40 души, а от администрациите в Стара Загора и Казанлък са обновили оборудването им за настоящия сезон, посочиха от Областна администрация.

Със заповед на областния управител за пожароопасен сезон е обявен периодът от началото на март до края на ноември. За превантивните мерки и за действията при възникване на бедствия са информирани както отговорните институции, така и кметските наместници в населените места в областта, проведени са и срещи по общини, на които е обсъдена пожарната безопасност.

Във връзка с високите температури и влошаването на пожароопасната обстановка, в началото на миналия месец са въведени и допълнителни превантивни мерки, за които са уведомени всички отговорни институции, допълниха от Областна администрация. Сред тях е забрана за обработване на земеделски площи след 10:00 часа, която е в сила до края на септември.

От Областна администрация апелираха гражданите да спазват стриктно всички мерки за пожарна безопасност. Оттам допълниха, че от МВР осъществяват засилен контрол, както и информационни кампании сред жителите на областта.

Най-тежкият инцидент за РД ПБЗН - Стара Загора за годината до момента е пожарът в смесена гора в гълъбовското село Мъдрец, възникнал на 27 юли, при който са унищожени 1250 дка смесена гора, съобщиха за БТА от Дирекцията. Пожарът е бил в непосредствена близост до селото, а в гасителните дейности са се включили пожарни екипи от Гълъбово, Казанлък, Стара Загора, Раднево, „Мини Марица Изток“, както и верижна техника, водоноски от ТЕЦ AES Гълъбово и от земеделски производители, служители от Югоизточно държавно предприятие, 20 доброволци, както и служители на Община Гълъбово. Наложило се е и задействане на системата за ранно оповестяване BG ALERT.

Съвместно с Регионалната дирекция по горите, Държавното горско стопанство и Държавното ловно стопанство старозагорската пожарна дирекция изпълнява и утвърдена програма за защита на горските територии. С цел превенция са изпратени писма до отговорните институции за почистване на сухите треви и храсти по далекопроводи и пътища. При извършени проверки по време на жътвената кампания са съставени 26 акта за констатирани административни нарушения. Освен тематичните проверки по жътвена кампания и горски територии се извършват и всички предвидени по график проверки в потенциално опасни обекти, допълниха от РД ПБЗН.