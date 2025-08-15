Фестивалът „48 часа Варуша юг“ се разраства, в четвъртото издание се предвиждат 160 събития и над 300 участници, съобщи пред журналистите в пресклуба на БТА във Велико Търново Галин Попов, организатор на фестивала, част от Културния календар на Община Велико Търново.

Събитията са обособени в шест категории – визуални изкуства, творчество и релакс, архитектурна, музикална и семейна програма, а за първи път – кино и театър. Фестивалът „48 часа Варуша юг“ разширява географски своя периметър с включването на още два квартала от живописната част на Велико Търново – „Асенова махала“ и „Света Гора“. Мото на тазгодишното издание е „Нагоре-надолу: далеч по-близо“, като то насочва вниманието към идеята за близостта във всичките й измерения, която може да бъде открита във фестивалните дни от 15-и до 17-и август, посочиха организаторите.

Превърналият се в любимо място на търновци плаж на Янтра отново ще бъде преобразен от инициативата „Реките на града“, за да се превърне в зона за отдих и творчество през деня и в музикална сцена през трите вечери. През тази година ще бъде създадено още едно живо крайречно пространство, в района на църквата „Св. св. Петър и Павел“ и Шишмановата баня в квартал „Асенов“. Там ще бъде представена изложбата „Реките на миналото“, чрез която ще се представи новата локация, като предхождащо фестивала събитие на 2 август.

Кулминацията на музикалната програма е концертът на хора на маестра Ваня Монева, който ще бъде на 16 август вечерта на площада пред крепостта „Царевец“. Ден по-рано на сцената в двора на Американския колеж „Аркус“ гост ще бъде изпълнителката Мила Роберт. Концерт на чужденци, живеещи в региона, обединени от групата „Другослав“, които ще изпълняват български фолклор, ще бъде друг акцент в програмата. Идеята за толкова много събития с различен характер означава, че за всекиго ще има по нещо, и е доказателство за значимостта на фестивала, подкрепян от самото начало от Община Велико Търново, каза Нелина Църова, директор на Дирекция „Култура“ към Общината. С всяка изминала година фестивалната програма се разраства и все повече хора се включват, както в проявите, така и в организацията, а най-ценното е, че виждаме надграждане на всички инициативи, посочи Църова.

Визуалната програма ще бъде представена чрез проектите и събитията на над 70 артисти. Сред атракциите е голяма Камера обскура, в която посетителите на фестивала ще могат да си правят снимки от красиви и емблематични места от старата столица. В хана „Хаджи Николи“ се завръща изложбата The Tarnovian с корици, в които ще се интерпретира духа на старата столица. В читалище „7 юли 2008“ в кв. „Асенова махала“ културно пространство „ТаМ“ представя изложбата „Кубинският квартал“, която разказва с изображения и видео за живота на кубинската общност, живяла и работила там през 70-те и 80-те години на миналия век. Тази година се включват още няколко града – Горна Оряховица, Габрово, Севлиево и Дряново.

Главната улица ще бъде затворена по традиция в съботната вечер – 16 август, за периода от 18:30 до 23:00 часа, когато на откритите сцени ще се изявят различните музикални формации.