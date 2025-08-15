Интензивен е трафикът на граничен пункт "Лесово" за товарни автомобили на изход

Подробно търсене

БТА, архив, Пресфото - БТА снимка: Владимир Шоков
15.08.2025 07:27
Интензивен е трафикът на гранично контролно-пропускателния пункт (ГКПП) "Лесово" на границата с Турция за товарни автомобили на изход, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) на интернет страницата си. Информацията за движението е към 06:00 часа.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.  Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. 

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Възстановено е движението през ГКПП "Станке Лсичково" в двете посоки.

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Гърция  на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.
През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона .

 

