Лин-Мануел Миранда поде инициатива за многообразие на Бродуей и в театрите в САЩ

Създателят на мюзикъла "Хамилтън" Лин-Мануел Миранда се надява да увеличи многообразието на Бродуей и в театрите в САЩ с инициатива, чието начало обяви в четвъртък, съобщи Асошиейтед прес.

Мрежата R.I.S.E. (The Representation, Inclusion and Support for Employment Theater Network) създава каталог на театрални специалисти с разнообразен произход, за да улесни наемането им на работа от продуценти и мениджъри.

"След 2020 г. се говори много за многообразие и промяна", каза Миранда за Асошиейтед прес. Той добави, че базата данни се появява в "наистина чудесно време, защото театърът като система се научи да казва точните неща". Сега всичко това трябва да бъде подплатено, каза Миранда.

По данни от доклада за 2021 г. на Коалицията за действие на азиатско-американските изпълнители, изследвала спектаклите на Бродуей през сезон 2018-2019 г., 100 процента от главните мениджъри и 94 на сто от продуцентите са бели. Белокожи актьори са в 80 на сто от главните роли в мюзикълите и 90 на сто във водещите роли в постановките на драматичните театри.

Оттогава са предприети действия за подобряване на многообразието в театъра, като сред най-отличителните е "Нов договор за Бродуей" от 2021 г., постигнат след преговори между Black Theatre United, спектаклите на Бродуей и продуцентите на гостуванията на театралните трупи.

Чрез мрежата R.I.S.E. Миранда иска да улесни хората, които наемат специалисти за продукциите. "Целта на R.I.S.E. е да гарантира, че тази красива мозайка от хора, които виждате например в продукции като "Хамилтън", "Ем Джей (Мюзикълът)" или "Фет Хем" на Бродуей, се отразява и извън сцената, зад кулисите, а не става дума само за хората в светлините на прожекторите. Има невероятно талантливи специалисти, дърводелци, гримьори, специалисти по гардероба, които заслужават внимание", каза Миранда.