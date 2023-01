Поощрения и пренебрежения в номинациите за наградите "Оскар"

Продължи ли победния си ход в наградния сезон независимият хит "Всичко навсякъде наведнъж"? Намериха ли място жените в надпреварата за режисьорски "Оскар"? Колкото и да се опитват да ги смекчат стратезите, номинациите за наградите на американската Академия за кинематографично изкуство и наука неминуемо поднасят по някоя и друга голяма изненада или демонстрират пренебрежително отношение от страна на членовете й. Кои са поощренията и пренебреженията в номинациите за отличията, които ще бъдат раздадени за 95-и път на 12 март в театър "Долби" в Лос Анджелис, посочват световните осведомителни агенции.

Американската киноакадемия пренебрегна режисьора Джеймс Камерън и холивудския актьор Том Круз

Въпреки касовия успех на блокбастъра "Аватар: Природата на водата", който премина границата от 2 милиарда долара в международния бокс-офис и стана третият филм на Джеймс Камерън след "Титаник" и "Аватар" с подобно постижение, неговият създател не намери място сред номинираните в категорията за най-добър режисьор. В надпреварата попаднаха Мартин Макдона, дуото Даниъл Куан и Даниъл Шайнерт, Стивън Спилбърг, Тод Фийлд и Рубен Йостлунд.

Изключването от режисьорската надпревара се смята за едно от най-големите пренебрежения, които могат да демонстрират членовете на американската киноакадемия.

Подобно отношение организацията показа и към Том Круз - звездата на друг касов хит, "Топ Гън: Маверик". Макар да привлече публиката обратно в киносалоните след две години пандемична суша, Круз беше пренебрегнат в категорията за най-добър актьор. В нея ще се съревновават Брендън Фрейзър, Колин Фарел, Остин Бътлър, Бил Наи и Пол Мескал, който изненадващо намери място сред претендентите.

Ако наблюдателите поставят ръка на сърце, едва ли някой - дори и самият Том Круз, е очаквал да получи номинация за водеща мъжка роля в продължение, излязло на екран 36 години след оригинала. Някои обаче все пак смятаха, че той може да се "прокрадне" в надпреварата за най-добър актьор и да получи първата си номинация след "Магнолия" от 1999 г.

"Аватар: Природата на водата" на Джеймс Камерън и "Топ Гън: Маверик" с Том Круз обаче намериха място сред 10-те продукции, които ще се борят за водещата награда за най-добър филм. За първи път за топ отличието ще се съревновават две продължения.

За да угоди на по-младата публика, американската киноакадемия увеличи броя на номинираните в категорията за най-добър филм на 10. Така в нея могат да намират място не само продукции и изпълнения с кинематографични достойнства, но и такива, пожънали касов успех. Приходите от двата филма - "Аватар: Природата на водата" и "Топ Гън: Маверик" в международния бокс-офис възлизат на около 3,5 милиарда долара.

Макар и да отбеляза солидно фестивално присъствие, спиращата дъха драма "Жените говорят" на Сара Поли едва ли влизаше в нечии сметки, но все пак изненадващо попадна сред продукциите, номинирани за "Оскар" за най-добър филм.

Още едно от осезаемите пренебрежения тази година е изключването от категорията за най-добър филм на амбициозната ода за Холивуд "Вавилон" на режисьора и носител на "Оскар" Деймиън Шазел. Звездите на филма Марго Роби и Брад Пит също не получиха номинации в актьорските категории.

Ана де Армас беше номинирана за най-добра актриса за "Блондинка" на фона на кошмарния поглед на Андрю Доминик към трагичния живот на Мерилин Монро, окачествен като "нещастен, зловещ и безвкусен". Де Армас обаче изобрази безпроблемно екранната легенда със завиден контрол и съпричастност, а имащите право на глас трудно устояват на изпълнения, базирани на известни личности. Така въпреки "бруталните" рецензии за филма, актрисата имаше предимство.

Вайола Дейвис, чиито изпълнение в "Жената воин" получи ласкави отзиви от критиката, обаче остана без номинация в категорията за най-добра актриса, в която изненадващо попадна Андреа Райзбъро с ролята си в "Лесли". Извън надпреварата остана и друга афроамериканка - Даниел Дедуайлър, която според анализаторите имаше своите шансове с изпълнението си в "Тил: Неразканата история".

В може би най-мащабната оскарова кампания екипът на Андреа Райзбъро успя да привлече десетки водещи холивудски звезди, които да промотират нейното завладяващо изпълнение в "Лесли" - филм, събрал едва 27 000 долара през краткото си време на екран.

В категорията за най-добър актьор в поддържаща роля изненадите се оказаха не една, а две - Брайън Тайри Хенри за "Да започнеш отначало" (Causeaway), Джуд Хърш за "Семейство Фейбълман". Те ще се съревновават за приза с очакваните претенденти Брайън Глийсън и Бари Киогън за "Баншите от Инишерин" и с откроилия се като фаворит Ки Хи Куан за "Всичко навсякъде наведнъж".

Очаквано в категорията за най-добра актриса в поддържаща роля получи Анджела Басет за "Черната пантера: Уаканда завинаги". Въпреки че има около 30 филма от киновселената на "Марвел", досега никой актьор преди Басет не е получавал номинация за изпълнението си в тях. Анджела Басет, която е номинирана преди години за ролята си на Тина Търнър, е сред малкото афроамерикански актриси заедно Упи Голдбърг, Вайола Дейвис и Октейвия Спенсър с повече от една номинация за "Оскар".

Жените останаха извън режисьорската надпревара за "Оскар"

След като през изминалите две години жени спечелиха режисьорския "Оскар" - Клои Чжао за "Земя на номади" през 2021 г. и Джейн Кемпиън за "Силата на кучето" през 2022 г., отново дойде време за мъжка доминация в режисьорската категория. Извън надпреварата останаха режисьорки, получили ласкави отзиви за филмите си - Джина Принс-Байтууд за "Жената воин", Сара Поли за "Жените говорят", Чиноние Чукву за "Тил: Неразказаната история", Мария Шрейдър за "Нейната дума".

Една от най-успешните изпълнителки на нашето време - Тейлър Суифт, също се сблъска с пренебрежително отношение от страна на американската киноакадемия. Нейната композиция "Carolina" от "Където пеят раците" не получи номинация в категорията за песен от филм. Място в нея обаче намериха други две звезди на световната музика - Лейди Гага с песента "Hold My Hand" от "Топ Гън" Маверик" и Риана с "Lift Me Up" от "Черната пантера: Уаканда завинаги". "Applause" от "Кажи го като жена" донесе 14-а номинация за "Оскар" за известната авторка на песни Даян Уорън.