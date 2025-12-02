Художествената галерия в Русе е спечелила проект за организиране на Фестивал на съвременното изкуство

Художествена галерия в Русе е получила финансиране от Национален фонд „Култура" за организиране на Фестивал на съвременното изкуство през идната година. Проектът е на стойност 68 018 лева, съобщи директорът на културната институция Еслица Попова.

По думите й фестивалът е замислен като мащабна интердисциплинарна инициатива, която ще превърне Русе в отворена сцена за създаване, представяне и разпространение на нови културни форми. Под темата „Пространство" изданието през 2026 г. ще обхване изложби, нови медии, видеоарт, site-specific намеси, пърформанси и платформата „Живи идеи". Освен в Русе част от дейностите ще бъдат осъществени в Исперих, Попово, както и в селата Нисово и Писанец.

Откриването на Фестивала на съвременното изкуство в Русе е планирано да се състои през месец май 2026 година.