Роматничната драма "Премълчани истини" оглави боксофис класацията на Северна Америка

Романтичната драма "Премълчани истини" оглави боксофис класацията на Северна Америка във вял за киносалоните уикенд, в който беше Хелоуин, предаде Асошиейтед прес.

Студиата избегнаха да пускат нови филми, тъй като празникът се падаше в петък. Вместо това имаше няколко повторно завъртяни филма, сред които "Завръщане в бъдещето", който празнува 40-годишнината си, и феноменът на Нетфликс - "Кей-поп: Ловци на демони".

Въпреки че нито една от лентите в първата десетка на северноаамериканския боксофис този уикенд не успя да спечели повече от 10 млн. щатски долара, все пак имаше малко вълнение, тъй като две студия претендираха за първото място в неделя. Очакваше се "Черният телефон 2" на "Юнивърсъл" да оглави класацията в третия си уикенд в кината, а студиото съобщи, че ще бъде на първо място с приблизително 8 млн. щатски долара постъпления. Около 30 минути по-късно обаче от “Парамаунт” съобщиха, че романтичната драма "Премълчани истини" е спечелила около 8,1 млн. щатски долара, което постави продукцията на първо място в подреждането, информира Асошиейтед прес.

Компанията Comscore се съобрази с цифрите и даде първото място на "Премълчани истини" на режисьора Джош Бун. Данните от неделя обаче се базират на приблизителни оценки и прогнози, а понякога реалните данни в понеделник разказват друга история, отбелязва Асошиейтед прес.

"Премълчани истини" е най-новата киноадаптация на роман на Колийн Хувър, след като "Никога повече" (It Ends With Us) се превърна в хит. С общо 27,5 млн. щатски долара в САЩ този най-нов филм не може да се мери с предшественика си, който спечели 50 млн. щатски долара в първия си уикенд по екраните, информира Асошиейтед прес.

За три уикенда "Черният телефон 2" спечели 61,5 млн. щатски долара на вътрешния пазар и 104,7 млн. щатски долара в световен мащаб. "Юнивърсъл" отново пусна в киносалоните "Завръщане в бъдещето" на Робърт Земекис, който спечели 4,7 млн. щатски долара от 2290 киносалона – достатъчно, за да се класира на пето място в северноамериканската боксофис класация. Класиката за пътуване във времето от 1985 г. има приходи от общо 221,7 млн. щатски долара в САЩ.

Въпреки че през уикенда по улиците се видяха много костюми на главните героини от "Кей-поп: Ловци на демони", продукцията не се представи толкова добре, колкото при излизането си в киносалоните през август. Тогава филмът събра между 16 и 20 млн. щатски долара от продажбата на билети. През изминалия уикенд сумата възлиза на около 5 млн. щатски долара от 2890 киносалона в САЩ и Канада. Двама мениджъри от дистрибуторски компании представиха финансовите приходи при условие, че ще останат анонимни, тъй като Нетфликс има политика да не оповестява боксофисите, отбелязва Асошиейтед прес.

Анимацията Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc се срина с 67 на сто във втория си уикенд в кината и се очаква да добави 6 млн. щатски долара от билети, продадени в 3003 кина в Северна Америка. С това сумата на общите приходи възлиза на 30,8 млн. щатски долара.

"Бугония" на режисьора Йоргос Лантимос излезе масово в киносалоните, след като в продължение на няколко седмици прожекции имаше само в специално подбрани кина. С очаквани 4,8 млн. щатски долара от 2043 киносалона, филмът отбелязва най-добрия старт на продукция на Лантимос до момента. В мрачния комедиен трилър участват Ема Стоун и Джеси Племънс, като се очаква "Бугония" да е фаворит в наградния сезон, отбелязва Асошиейтед прес.