Машинни оператори, машинни инженери, технолози, заварчици се търсят в „Металагро“ АД в Добрич

Машинни оператори, машинни инженери, технолози, заварчици се търсят за работа в "Металагро" АД в Добрич. Това каза за БТА експертът по "Програми и проекти" във компанията Надежда Семерджиева. Тя посочи, че много трудно се намират кадри в тази индустрия.

"Металагро" АД е специализирана в производството на хедери за жътва на слънчоглед, за жътва на царевица и приставки за рапица. Като съпътстващи продукти са валяци, иглени брани, раздробители. "Всичко това е свързано със селското стопанство, като най-голям е делът ни на производство на слънчогледовите хедери. Работим за България, Украйна Унгария, Казахстан и Румъния, като към момента най-големият ни е пазар е Унгария, като поръчка на завършени изделия", посочи Семерджиева. Тя допълни, че в компанията работят 60 души.

Основният ни проблем е липсата на кадри. "Ако някой се разболее или излезе в отпуск, забавяме и дори спираме процеса, за да изчакаме. Вече се учи повече индустриален мениджмънт и липсват познания, свързани с машиностроенето

Надежда Семерджиева посочи, че не е задължително желаещите да работят да притежават висше образование. "Може да е завършил техникум, може да е със средно образование. Тук се работи с машини с цифрово-програмно управление. Почти всички доставчици на тази техника предлагат обучения за работа. Изискваме по-скоро ключови умения и компетенции", посочи още експертът и допълни, че не е водещо висшето образование, а практиката и опита. "Това са много тежки специалности металургия и машиностроене, младите предпочитат вече културология, психология, работа на бюро, в офис", каза още Надежда Семерджиева.

"Металагро" е създадена през 1950 година и през всичките години е запазила производството си. Тази година отбелязваме 75 години от създаването си. След приватизацията не се промени като производство, промени се като численост, като персонал, като оборудване, но запазихме сектора, в които работим. Много хора от Добрич, които са работили през годините, идват по изложения при нас, познават машините", каза още Семерджиева.

Като много български предприятия и Металагро АД възниква като голяма занаятчийска работилница за селскостопански инвентар, но е първият производител в страната, който преминава от занаятчийския период към етап на промишлено производство на селскостопански машини в заводски условия.

През изминалите години от своето съществуване в дружеството са се произвеждали сламопреси, почвообработващи машини, ремаркета за трактори, прикачни комбайни за прибиране на царевица, приспособления (хедери) за прибиране на бобови култури и соя.

Днес фирмата произвежда хедери за слънчоглед, хедери за царевица, приставки за рапица, раздробители за слънчогледови и рапични стъбла. Но машината, с която се свързва името "Металагро” както в България, така и целия бивш източен блок е ПСП 1,5 - тази умна и рационална конструкция остава ненадмината и до днес по заложените в нея принципи за прибиране на слънчоглед с минимални загуби.

"Ние сме горди, че успяхме да запазим гениалната концепция, заложена в ПСП, но също така успяхме да усъвършенстваме конструкцията и да достигнем до нивото на съвременните технически постижения. Така днес с увереност можем да заявим: предлагаме ненадминат по своята функционалност и качествена изработка хедер, безспорен шампион по прибиране на слънчоглед с най-ниски загуби и с висока работна скорост", посочват от компанията.

Същото високо качество на жътвата предоставят и хедерите за царeвица - още в годината на пазарния си дебют всички техни собственици завършиха жътвата без нито една рекламация и без нито един ден престой на комбайните. Самите ние останахме изненадани от високата производителност -първият 12-редов хедер при работа с роторен комбайн постигна 1 тон в минута.

С приспособлението за прибиране на рапица направихме дебют през 2011 г. и собствениците на приставките установиха значително увеличение на добива за сметка на намалените загуби, при задоволително високата работна скорост 6 км/ч. Отлични бяха и резултатите при неблагоприятни условия на жътва -полегнала рапица и средно и силно затревени посеви.

