Европейските борси закриха възходящо търговската сесия на фона на решенията за лихвите на УФР и "Банк ъв Ингланд"

Водещите индекси на основните фондови пазари в Европа закриха възходящо днешната търговска сесия, като инвеститорите оценяват последните решения за лихвите на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ и "Банк ъв Ингланд" (Bank of England), предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX се повиши с 315,35 пункта или 1,35 на сто до 23 674,53 пункта, а парижкият САС 40 прибави 67,63 пункта или 0,87 на сто до 7854, 61пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 е нагоре с 19,74 пункта или 0,21 на сто до 9228,11 пункта

По-широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 регистрира ръст с 4,38 или 0,8 на сто до 555,01 пункта. Водещият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 нарасна с 1,62 на сто до 5 456,67 пункта и се върна на нивото от края на август. Извън еврозоната швейцарският индекс SMI се повиши с 0,42 на сто до 12 049,13 пункта.

Предишната вечер УФР намали лихвените проценти за първи път тази година - с 0,25 процентни пункта, както се очакваше. Централните банкери също така запазиха перспективата за още до две намаления на лихвените проценти през 2025 г. и за още едно намаление през 2026 г. Според експерта на Ай Ен Джи (ING) Джеймс Найтли, цитиран от ДПА, обаче пазарът не е убеден в прогнозите на УФР за "меко приземяване" на американската икономика и в момента очаква още понижения на лихвените проценти в бъдеще.

УФР продължава да следи внимателно данните и да взема решения от заседание на заседание, вместо да прилага автоматичен механизъм за облекчаване след първото понижение на основния лихвен процент тази година, коментира стратегът на капиталовия пазар Юрген Молнар от търговската компания "Робомаркес" (Robomarkets). По думите му макар намалението да бе по-малко от очакваното от най-оптимистично настроените инвеститори, то съответстваше на това, което мнозинството на пазара искаше да чуе.

Акциите на "Зийланд Фарма" (Zealnad Pharma) скочиха с 8 на сто, след като "Дойче банк" (Deutsche Bank) повиши целевата цена на акциите със 7,5 на сто. Ценните книжа на "Ново Нордиск" (Novo Nordisk) също се покачиха с 6,2 на сто, след като датският фармацевтичен гигант обяви, че проучванията са показали, че хапчето му за затлъстяване "Вегови" ( Wegovy ) е помогнало за "значителна" загуба на тегло при участниците.

Технологичните акции бяха сред най-търсените на германския борсов пазар, защото са особено чувствителни към движението на лихвените проценти, покрепени от понижаващите се лихви в САЩ и от новината за мащабна инвестиция на американската "Енвидиа" (Nvidia) в затруднения си конкурент "Интел" (Intel). Водещото дружество в индекса DAX САП (SAP) и производителят на чипове "Инфинеон" (Infineon) отчетоха ръстове от съответно 5,4 и 3,2 на сто. Онлайн търговецът на мода "Цаландо" (Zalando) добави 5,3 на сто към капитализацията си, подкрепен и от голяма покупка на акции от страна на основен акционер.

Открои се и нидерландската Ей Ес Ем Ел (ASML) с ръст от 7,7 на сто.

Умерено поскъпнаха и акциите на швейцарската "Рош" (Roche), след като стана ясно, че компанията ще придобие американската "89Био" (89Bio). Биофармацевтичното дружество е специализирано в терапии за чернодробни и кардиометаболитни заболявания. В Ню Йорк книжата на "89Био" поскъпнаха с около 85 на сто.

Сред губещите на пазара бяха акциите на "Суоч" (Swatch), които поевтиняха с 1,4 на сто, след като разочароващи данни за износа на швейцарски часовници за август оказаха натиск върху книжата.