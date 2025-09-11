За втора година изложението "Подаръци и сувенири" в Бизнес център Велико Търново събра 27 български фирми, които показаха нови технологии

За втора година се организира изложението "Подаръци и сувенири" в Бизнес център Велико Търново, като през тази година участват 27 фирми. Зона за креативни технологии е новият акцент в изложението, каза за БТА Милен Георгиев, организатор на форума.

Технологиите показват как подаръците и сувенирите могат да се надградят, да се персонализират, чрез 3D принтиране, CNC лазери и рутери, дигитален печат и гравиране, както и консумативи за креативните технологии. Интересът е много голям, защото тези технологии вече са достъпни, цената на един 3D принтер е около хиляда лева, което означава, че може да бъде използван за домашна употреба, в училищни и университетски STEM центрове, каза Георгиев. Възможностите на тези технологии бяха демонстрирани от представителите на фирма Grema от Русе, които показаха как чрез софтуер, 3D устройството пресъздава изделия от метал, пластмаса, силикон и други консумативи.

Бижута за дома и ежедневието, направени от живи растения, оформени чрез електролизна технология демонстрираха пред гостите представители на дружеството "Магията на българската роза". Характерното е, че чрез приложение собствениците на такива бижута могат да чуят вибрациите на растението, а самите вибрации са уловени чрез специално устройство, което ги претворява в ноти, а след това и в звук чрез определен музикален инструмент. Процесът на цялото производство за съответното изделие може да бъде видян чрез QR код.

От десет години за своите подаръци и сувенири приложничката Искра Стефанова от Горна Оряховица прилага различни техники, от плетива до декупажи. Тя е собственик на ателието "Двете мишки", и според нея все повече хора търсят подаръци с индивидуални послания. През миналата година голямо великотърновско предприятие е подарило на своите служителки над 200 персонални картички за 8 март, с малко бурканче, в което са събрани семена от пролетни цветя, които жените могат да засадят в дворовете или терасите си. Мария Георгиева от М&М арт от три години разработва свещи от биологично чисти масла, които хората могат сами да си сглобят с кутии, в които са поставени нужните елементи. Персонализирани книжки за деца, където главният герой е съответното дете, са част от асортимента на Ателие "Креадоли". Изложителите от различните градове представят и възможности за персонално бродиране на одеяла, брандиране на качествени шоколади и бонбони от Белгия и от българската какаова къща от село Калековец, както и много други интересни предложения, много от които са пряко свързани с туризма.

През тази година изложението във Велико Търново е единственото в България за този тип фирми, които показват своята продукция и най-важното осъществяват бизнес контакти, каза Георгиев. По думите му този бизнес вече съставлява цял сектор в българската икономика, защото освен малките семейни фирми, има и компании за производство на сувенири и подаръци с по 30-40 души персонал. Според статистиките на Европейския съюз секторът с рекламни продукти в европейски мащаб генерира оборот в размер на 40 милиарда евро годишно, каза Георгиев.

Важното за изложението във Велико Търново е, че представя производители, чиято добавена стойност остава в България, тоест те не внасят от Китай и от други азиатски държави, а произвеждат своите сувенири в България, което е добра тенденция, посочиха организаторите.