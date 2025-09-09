"Грийнпийс България" и "За Земята" внесоха жалба до ЕК за нарушения на европейското законодателство, свързани с четири въглищни централи

"Грийнпийс - България" и "За Земята" са подали жалба до Европейската комисия заради дългогодишните нарушения на четири въглищни централи - "Бобов дол" в Големо село, "Брикел" в Гълъбово, "Република" в Перник и "Марица 3" в Димитровград. Нарушенията обхващат шестгодишен период - от 2018 до 2023 година.

Жалбата е за нарушение на европейското законодателство, свързани с начина, по които оперират българските институции по отношение на тези централи, каза за БТА Меглена Антонова, директор на "Грийнпийс България". Тя допълни, че информацията, която се визира в жалбата е събирана в продължение на над 10 години.

Наблюдаваме, че има нарушаване на европейското законодателство при даването на комплекси разрешителни и при това дали те се съблюдават от страна на българските институции - Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) и Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), посочи Антонова.

Според екозащитниците институциите издават разрешителни на системните замърсители, пропускат да ги санкционират пропорционално и ефективно, за да предотвратят бъдещи вреди, и си затварят очите при непосредствена опасност за здравето на хората в случаи на интензивни обгазявания.

Очакваме Европейската комисия да инициира комуникация с българските институции и в случай, че сметне за добре могат да стартира наказателна процедура, която да убеди българските институции, че трябва да се спазва екологичното законодателство, отбеляза Антонова.