Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.09.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.09.2025
|Наименование
|Код
|За единица валута/злато
|Лева (BGN)
|Обратен курс: за един лев
|Австралийски долар
|AUD
|1
|1.09448
|0.913676
|Бразилски реал
|BRL
|10
|3.08199
|3.24466
|Канадски долар
|CAD
|1
|1.21194
|0.825123
|Швейцарски франк
|CHF
|1
|2.08289
|0.480102
|Китайски ренминби юан
|CNY
|10
|2.34262
|4.26872
|Чешка крона
|CZK
|100
|8.0088
|12.4863
|Датска крона
|DKK
|10
|2.62007
|3.81669
|Британска лира
|GBP
|1
|2.25378
|0.443699
|Хонконгски долар
|HKD
|10
|2.14307
|4.6662
|Унгарски форинт
|HUF
|1000
|4.97983
|200.81
|Индонезийска рупия
|IDR
|10000
|1.01829
|9820.39
|Израелски шекел
|ILS
|10
|5.01109
|1.99557
|Индийска рупия
|INR
|100
|1.8948
|52.776
|Исландска крона
|ISK
|100
|1.36771
|73.1149
|Японска йена
|JPY
|100
|1.12995
|88.4995
|Южнокорейски вон
|KRW
|1000
|1.20226
|831.767
|Мексиканско песо
|MXN
|100
|8.95022
|11.1729
|Малайзийски рингит
|MYR
|10
|3.95757
|2.5268
|Норвежка крона
|NOK
|10
|1.66447
|6.00792
|Новозеландски долар
|NZD
|10
|9.8278
|1.01752
|Филипинско песо
|PHP
|100
|2.94154
|33.9958
|Полска злота
|PLN
|10
|4.60141
|2.17325
|Румънска лея
|RON
|10
|3.85112
|2.59665
|Руска рубла *
|RUB
|Шведска крона
|SEK
|10
|1.77787
|5.62471
|Сингапурски долар
|SGD
|1
|1.29999
|0.769237
|Тайландски бат
|THB
|100
|5.19684
|19.2425
|Турска лира
|TRY
|100
|4.05968
|24.6325
|Щатски долар
|USD
|1
|1.67208
|0.598058
|Южноафрикански ранд
|ZAR
|100
|9.46473
|10.5655
|Злато (в трой унции)
|XAU
|1
|5984.21
|Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.
/БП/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина