Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.09.2025

Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
05.09.2025 17:31
 (БТА)
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.09448 0.913676
Бразилски реал BRL 10 3.08199 3.24466
Канадски долар CAD 1 1.21194 0.825123
Швейцарски франк CHF 1 2.08289 0.480102
Китайски ренминби юан CNY 10 2.34262 4.26872
Чешка крона CZK 100 8.0088 12.4863
Датска крона DKK 10 2.62007 3.81669
Британска лира GBP 1 2.25378 0.443699
Хонконгски долар HKD 10 2.14307 4.6662
Унгарски форинт HUF 1000 4.97983 200.81
Индонезийска рупия IDR 10000 1.01829 9820.39
Израелски шекел ILS 10 5.01109 1.99557
Индийска рупия INR 100 1.8948 52.776
Исландска крона ISK 100 1.36771 73.1149
Японска йена JPY 100 1.12995 88.4995
Южнокорейски вон KRW 1000 1.20226 831.767
Мексиканско песо MXN 100 8.95022 11.1729
Малайзийски рингит MYR 10 3.95757 2.5268
Норвежка крона NOK 10 1.66447 6.00792
Новозеландски долар NZD 10 9.8278 1.01752
Филипинско песо PHP 100 2.94154 33.9958
Полска злота PLN 10 4.60141 2.17325
Румънска лея RON 10 3.85112 2.59665
Руска рубла * RUB      
Шведска крона SEK 10 1.77787 5.62471
Сингапурски долар SGD 1 1.29999 0.769237
Тайландски бат THB 100 5.19684 19.2425
Турска лира TRY 100 4.05968 24.6325
Щатски долар USD 1 1.67208 0.598058
Южноафрикански ранд ZAR 100 9.46473 10.5655
Злато (в трой унции) XAU 1 5984.21  
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.		  

/БП/

