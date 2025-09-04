Средната продължителност на живота в област Сливен се очаква да е 73,6 години, по данни на статистиката

Очакваната средна продължителност на живота за населението на област Сливен за периода 2022 - 2024 г. е 73,6 години, което е с 1,9 години повече спрямо предходния период 2021-2023 г. Това съобщи Сребрина Ганушева, главен експерт в Териториалното статистическо бюро "Югоизток" към Националния статистически институт.

Средната продължителност в областта остава с 2 години по-ниска от средната за страната (75,6 години).

При мъжете тя е 69,8 години, а при жените - 77,6 години. Равнището при мъжете е с 2,1 години по-ниско от средното за страната, а при жените - с 1,7 години.

От 2015 до 2024 г. очакваната средна продължителност на живота в област Сливен се е увеличила с 0,7 години (мъже с 0,2, жени с 1,2 години). Най-голяма разлика между половете се наблюдава през периодите 2016 - 2018 и 2022 - 2024 г. - 7,8 години, а най-малка през 2019 - 2021 г. - 6,5 години в полза на жените.