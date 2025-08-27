Регионалният министър Иван Иванов заяви, че държавата насочва сериозен финансов ресурс във ВиК сектора

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов заяви пред журналисти, че държавата насочва сериозен ресурс в момента във ВиК сектора.

"Там, където има нарушена инфраструктура и липса на вода, е впрегната цялата държавна машина", каза министърът при посещението си в с. Самораново, община Дупница, където беше по повод началото на ремонта на ВиК мрежата. По думите му целта е да се навакса четиригодишно изоставане, което се дължи на различни причини, но най-вече на политическа криза.

Министър Иванов изрази увереност, че жителите на Самораново скоро ще имат качествена питейна вода, която ще тече непрестанно. "Същото нещо го пожелавам на всички български граждани, които в момента имат нужда от подобни инвестиции. Ние заставаме зад тях. В момента има изключително сериозен ресурс, който държавата насочва в този сектор", посочи Иванов. Той призова кметовете на общини да пренасочат своите проекти към водоснабдителна инфраструктура, както е в с. Самораново.

Проектът за реконструкция на водопроводната мрежа на селото се финансира по инвестиционната програма за общински проекти след сключено споразумение между регионалното министерство и общината. Предвижда се в него да бъдат вложени близо 8,5 млн. лева.

Плащанията по общинските проекти вървят регулярно, каза министър Иванов и допълни, че тези плащания са свързани с обработка на документи.

"Към днешна дата сме изплатили над 360 млн. лв. от старта на бюджета, от края на май месец, което е близо 50 процента от средствата, които са отпуснати от държавата", поясни министърът. По думите му около 900 млн. лв. пък ще бъдат разплащани от Българската банка за развитие.

Министърът посочи, че е изненадан от твърдения на журналисти, че много фирми не са получили плащания и посочи, че министерството има прекрасни отношения с Камарата на строителите. По думите му яснота относно проверките и мерките, които са предприети в Плевен по проблема с безводието, ще има най-рано в петък.