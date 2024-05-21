Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.05.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.05.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20152
|
0.832279
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.53223
|
2.83107
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32177
|
0.756561
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.97878
|
0.505362
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.48802
|
4.01926
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.92411
|
12.6197
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62116
|
3.8151
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.28913
|
0.436847
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.307
|
4.33463
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.07441
|
197.067
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.12508
|
8888.26
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.90281
|
2.03965
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.16086
|
46.2779
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30302
|
76.7448
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.15144
|
86.8478
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.32101
|
756.997
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.08778
|
9.19304
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.83654
|
2.60652
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.68853
|
5.92231
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.09816
|
0.910614
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.09007
|
32.3617
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.59622
|
2.1757
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93187
|
2.54332
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.68883
|
5.92126
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33668
|
0.748122
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.96089
|
20.1577
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.59205
|
17.8825
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80029
|
0.555466
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.93034
|
10.0701
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4375.66
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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