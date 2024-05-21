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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.05.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.05.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.05.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
21.05.2024 17:18
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20152

0.832279

Бразилски реал

BRL

10

3.53223

2.83107

Канадски долар

CAD

1

1.32177

0.756561

Швейцарски франк

CHF

1

1.97878

0.505362

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.48802

4.01926

Чешка крона

CZK

100

7.92411

12.6197

Датска крона

DKK

10

2.62116

3.8151

Британска лира

GBP

1

2.28913

0.436847

Хонконгски долар

HKD

10

2.307

4.33463

Унгарски форинт

HUF

1000

5.07441

197.067

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.12508

8888.26

Израелски шекел

ILS

10

4.90281

2.03965

Индийска рупия

INR

100

2.16086

46.2779

Исландска крона

ISK

100

1.30302

76.7448

Японска йена

JPY

100

1.15144

86.8478

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.32101

756.997

Мексиканско песо

MXN

10

1.08778

9.19304

Малайзийски рингит

MYR

10

3.83654

2.60652

Норвежка крона

NOK

10

1.68853

5.92231

Новозеландски долар

NZD

1

1.09816

0.910614

Филипинско песо

PHP

100

3.09007

32.3617

Полска злота

PLN

10

4.59622

2.1757

Румънска лея

RON

10

3.93187

2.54332

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.68883

5.92126

Сингапурски долар

SGD

1

1.33668

0.748122

Тайландски бат

THB

100

4.96089

20.1577

Турска лира

TRY

100

5.59205

17.8825

Щатски долар

USD

1

1.80029

0.555466

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.93034

10.0701

Злато (в трой унции)

XAU

1

4375.66

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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