Двудневна научна конференция с международно участие "ЕкоМаунтин 2024" беше открита в Троян

Двудневна научна конференция с международно участие "ЕкоМаунтин 2024"беше открита в Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян (ИПЖЗ). Темата на форума е "Екологични проблеми на планинското земеделие”.

Форумът се провежда под патронажа на министъра на земеделието и храните и на председателя на Селскостопанска академия – София, част от чиято структура е ИПЖЗ. Заявки за участие в конференцията са подали около 130 делегати, съобщи за БТА доц. д-р Цветомира Банчева, заместник-директор на научната институция.

"ИПЖЗ е единственият институт в страната, който се занимава с проблематиката на планинското растениевъдство и животновъдство. Това са едни по-особени, трудоемки сектори и затова и настоящата конференция е толкова значима", каза доц. д-р Банчева.

Във форума участват научни институти от Сърбия, Молдова, Украйна, Китай, Турция и Чехия. От българска страна се включват общо 36 университета и научни институти.

Конференцията бе открита с приветствия на проф. д-р Диян Георгиев - директор на ИПЖЗ, председателя на Стопанска академия – София проф. д-р Виолета Божанова и д-р Деница Динчева, директор на дирекция "Животновъдство" към Министерството на земеделието и храните.

Тематичните направления на конференцията включват пет раздела: животновъдство, фуражно производство и ливадарство, трайни насаждения, общо земеделие, преработка на растениевъдна и животновъдна продукция.

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в двуезичното списание Journal of Mountain Agriculture on the Balkans (JMAB), което се издава периодично в 6 броя годишно от ИПЖЗ. Достъпът до статиите в него е безплатен.

Научната конференция е традиционно събитие за института и се организира за 27-и път, припомня БТА.