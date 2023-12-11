Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.12.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.12.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19113
|
0.839539
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.67852
|
2.71848
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33878
|
0.746949
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.06355
|
0.484602
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.53326
|
3.94748
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.02655
|
12.4587
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62306
|
3.81234
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.28538
|
0.437564
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.32917
|
4.29337
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.12131
|
195.263
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.16021
|
8619.13
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.89239
|
2.04399
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.1809
|
45.8526
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29783
|
77.0517
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.24148
|
80.549
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37666
|
726.396
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04412
|
9.57744
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.88293
|
2.57537
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65819
|
6.03067
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.11076
|
0.900284
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.27133
|
30.5686
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.51662
|
2.21405
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93472
|
2.54148
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73128
|
5.77607
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35314
|
0.739022
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.09304
|
19.6346
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.27126
|
15.9458
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.81819
|
0.549998
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.52015
|
10.504
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3613.18
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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