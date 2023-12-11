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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.12.2023

Спас Стамболски
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.12.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.12.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
11.12.2023 17:47
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19113

0.839539

Бразилски реал

BRL

10

3.67852

2.71848

Канадски долар

CAD

1

1.33878

0.746949

Швейцарски франк

CHF

1

2.06355

0.484602

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.53326

3.94748

Чешка крона

CZK

100

8.02655

12.4587

Датска крона

DKK

10

2.62306

3.81234

Британска лира

GBP

1

2.28538

0.437564

Хонконгски долар

HKD

10

2.32917

4.29337

Унгарски форинт

HUF

1000

5.12131

195.263

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.16021

8619.13

Израелски шекел

ILS

10

4.89239

2.04399

Индийска рупия

INR

100

2.1809

45.8526

Исландска крона

ISK

100

1.29783

77.0517

Японска йена

JPY

100

1.24148

80.549

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37666

726.396

Мексиканско песо

MXN

10

1.04412

9.57744

Малайзийски рингит

MYR

10

3.88293

2.57537

Норвежка крона

NOK

10

1.65819

6.03067

Новозеландски долар

NZD

1

1.11076

0.900284

Филипинско песо

PHP

100

3.27133

30.5686

Полска злота

PLN

10

4.51662

2.21405

Румънска лея

RON

10

3.93472

2.54148

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73128

5.77607

Сингапурски долар

SGD

1

1.35314

0.739022

Тайландски бат

THB

100

5.09304

19.6346

Турска лира

TRY

100

6.27126

15.9458

Щатски долар

USD

1

1.81819

0.549998

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.52015

10.504

Злато (в трой унции)

XAU

1

3613.18

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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Към 18:17 на 11.12.2023 Новините от днес

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