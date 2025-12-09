Подробно търсене

Христо Воденов
"Кауфланд" организира кампания в помощ на 23-тото издание на "Българската Коледа"
Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
09.12.2025 14:40
 (БТА)

"Кауфланд" организира кампания в помощ на за 23-тото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа", съобщават от търговската верига.

Традиционно "Кауфланд България" (Kaufland България) призовава всички свои клиенти да превърнат магията на Коледа в реална помощ за деца в нужда. За всяко писмо, пуснато до 22 декември в най-голямата пощенска кутия за коледни желания, разположена на паркинга на Централни хали в София, компанията ще дарява 0,50 лв./0,26 евро за 23-тото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа", посочват от фирмата. 

Тази година кампанията става национална и ритейлърът призовава клиентите си да се включат в същата кампания по още един начин - чрез активиране на специален купон в мобилното приложение на "Кауфланд".

През 2025 г. със средствата от двадесет и второто издание на инициативата са подпомогнати 550 деца, като за диагностика, лечение и рехабилитация са предоставени 1,7 млн. лв. В процес на доставка е и високотехнологична медицинска апаратура за 26 лечебни заведения от цялата страна на стойност 1,750  млн. лв.

Празничният дух през декември ще бъде допълнен със специални събития на Сцена "Централни хали". На 12 декември посетителите ще могат да се насладят на магично шоу и да участват в творческата работилница "На Коледа стават чудеса", където децата ще творят, а възрастните ще бъдат вдъхновени да подкрепят добрината, пишат от "Кауфланд".

"Българската Коледа" се провежда под патронажа на президента на България Румен Радев и подпомага значими обществени проблеми, насочени към здравето на децата. 

Децата, чието лечение се подпомага от "Българската Коледа", се определят съвместно от Експертен съвет към "Българската Коледа", както и от съорганизаторите на благотворителната инициатива.

/ИЦ/

Към 14:59 на 09.12.2025 Новините от днес

