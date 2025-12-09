Българската песен „Отново е Коледа" ще прозвучи на празничен концерт в Кайро

Българската песен „Отново е Коледа” ще прозвучи за Рождество Христово в египетската столица в изпълнение на емблематичните “Кайро Селебрейшън Коаър енд Оркестра” (Cairo Celebration Choir and Orchestra).

Песента на композитора Борис Карадимчев по текст на Александър Петров ще бъде част от 26-тия коледен концерт на формацията на 20 декември в църквата на Колеж дьо ла Сал в централния квартал на Кайро „Дахер". Солист ще бъде 15-годишната Сияна Кхедр, обединила музикалния талант на българската цигуларка Цветелина Кръстева и египетския китарист Уаел Кхедр.

Включването на песента е първата проява за отбелязването на 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Египет, която се навършва през 2026 г. Партитурите бяха получени от българското посолство в Египет със съдействието на Софийската филхармония.

“Кайро Селебрейшън Коаър” е основан през 2000 г. от пианиста, композитор и диригент Найер Наги. Именитият египетски маестро дирижира оркестъра и хора на грандиозния спектакъл за официалното откриване на Големия египетски музей на 1 ноември т.г.