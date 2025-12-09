Коледни работилници започнаха в библиотеката при Народно читалище „Братя Миладинови – 1914“ в Петрич

В Народно читалище „Братя Миладинови – 1914“ в Петрич започнаха традиционните коледни прояви, организирани от детския отдел на библиотеката към културната институция. В дните до Коледа се провеждат арт работилници за деца от детски градини и училища, свързани с изработването на коледна украса.

Всеки участник има възможност да сътвори собствена празнична декорация, като материалите се осигуряват от библиотеката. Инициативата включва и четене на коледни приказки, представени като изненада от Снежанка. Децата могат да гледат и презентация на филма „Рудолф еленът с червения нос“, след което да обсъдят поуките от историята - да бъдем добри и да си помагаме. За най-активните малки читатели са подготвени награди – книги и комплекти, предоставени от писателката Илияна Караджова в рамките на инициативата „Усмивка от моето щастливо детство“, разказа за БТА Валентина Петрова, главен библиотекар.

Първите участници в коледната арт работилница бяха децата от Детска градина „Здравец“ с госпожа Захариева и госпожа Гогулева. Облечени в костюми на снежковци, джуджета и елхички, децата изработиха своята коледна украса в присъствието на Снежанка, която им прочете приказка.

Проявите, организирани от детския отдел на библиотеката, продължават с различни занимания и теми, а организаторите приканват всеки желаещ да се включи в тях.



