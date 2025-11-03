Компанията "Си Комерсиал" в Самоков търси технолози, технически директори и инженери, каза управителят Сотир Немов

Компанията "Си Комерсиал" в Самоков има възможност да назначи технолози, технически директори, инженери, маркетинг специалисти и хора, които имат познания в сферата на продажбите. Това каза за БТА управителят на компанията Сотир Немов.

По думите му намирането на такива кадри е трудно заради липсата на достатъчна подготовка в училищата и висшите учебни заведения. Сотир Немов каза, че от 2014 година има желание в града да има паралелки с технолози и техници по дуално обучение. По думите му в Професионалната гимназия по туризъм вече има такава паралелка, която предлага обучение за технолози. "Ние нямаме ясен и категоричен план България на къде ще се развива и какви кадри ще развиваме", добави още Немов.

"Първото качество, което търсим, е на един човек да му се работи. След това да знае какво иска да постигне със себе си. Образованието в последно време взе да става на последно място, защото много пъти, когато има интервюта на определено ниво в нашата компания, на които присъствам и аз, голяма част от хората, които кандидатстват и дипломите, които показват компрометират висшето учебно заведение", каза още Сотир Немов. Той добави, че трябва да бъдат и почтени, да притежават професионална етика.

Немов уточни, че най-лесно се намират служители за офис позиции, докато инженери и технолози са най-трудни за привличане. "На нас ни трябва инженери и технолози, защото сме хранително предприятие", каза управителят. "Си Комерсиал 7" има намерение да развие проект за автоматизация и софтуер за развитие на изкуствен интелект. В последно време от компанията търсят и ИТ специалисти, защото иначе се налага да бъдат обслужвани от външни специалисти.

Според него районът на Самоков е чист и благоприятен за правене на бизнес, защото всичко е на една ръка разстояние. Близостта до столицата също е от ключово значение. "Второто важно нещо е, че ние сме в близост до курортите Боровец и Мальовица". Управителят на компанията припомни за нещата, които бяха изградени през последните месеци като комплекс "СамЕлион", писта "Лара" и Център за образователни дейности "Белчинско училище", което още повече допринася за развитието на региона.

На въпрос дали има хора в компанията му, които са от трети страни, той посочи, че това не е евтина работна ръка и дори излиза по-скъпо. Има и редица условия, които работодателите трябва да изпълнят за вкарване на чужденци. "Ние сме принудени да вкарваме работна ръка от трети страни, защото тези са хора от положението, в което бе България преди около 30 години". В самоковската компания има чужди работници от 2019 година. По думите на Сотир Немов те са първото предприятие в България, което е вкарало от тези работници.

Управителят на хранителното предприятие посочи, че има какво да се направи в България и трябват много млади хора, които да влязат в икономиката на страната. "Това са хората, които носят новите знания, носят новите технологии, новите неща и те са тези, които да изградят критична маса, за да могат да променят икономиката".

"Си Комерсиал 7" има над 34-годишна история. От 20 години вече е производствена компания. Най-известната им марка е "Doma". Производството се изнася в над 30 държави, основно в Европа. В "Си Комерсиал 7" работят около 200 души. В производството са заети около 120-140 души в зависимост от сезона. Останалите служители отговарят за логистиката и администрацията.

Компанията е учредена през 1991 година с основен предмет на дейност дистрибуция и логистика на бързооборотни стоки. Максималният капацитет на производството е 53 тона при 24-часов работен режим, от които 50 тона пандишпанови изделия и три тона бисквити. Фирмата продава във всички национални ключови клиенти и над 60 локални вериги.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 хил. жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.