Изкуствен интелект срещу горските пожари: Млад учен от ВУТП създава система за автоматично разпознаване на бедствия

Горските пожари непрекъснато заплашваха природата, хората и икономиката на страната и през тази година. Освен жива сила и съвременна техника, за предотвратяване на пожарите съвсем скоро ще използваме и напредъка на изкуствения интелект и иновативните технологии. Младата изследователка от Висшето училище по телекомуникации и пощи ас. инж. Любена Начева-Григорова се изправя пред огнената стихия не с вода и с маркучи, а използвайки невронни мрежи. С помощта на дълбочинно обучение и по-специално конволюционни невронни мрежи тя разработва модел, който може да разпознава изображения с пожари и да алармира в реално време. Работата ѝ е повече от навременна – в момент, когато светът отчита рекордни температури, суша и засилена опасност от пожари.

Любена Начева-Григорова е асистент във Висше училище по Телекомуникации и пощи. Докторант е с тема на дисертация: “Модел на Интелигентна система за обработка на пространствени данни за оценка на поражения от природни бедствия”. Работи с програмни езици: JavaScript, Python, C#. Има интереси в областта на машинно и дълбочинно обучение, пространствени данни и географски информационни системи, мрежи и мрежова сигурност. Автор е на научни разработки в областта на пространствените данни, обработка на пространствени данни с машинно и дълбочинно обучение, изкуствен интелект и интелигентни системи за обработка на данни от поражения от природни бедствия, класификация на поражения от пожари.

Какво Ви вдъхнови да насочите научната си работа към темата за горските пожари и изкуствения интелект?

В днешни дни развитието на Географските информационни системи (ГИС) и изкуствения интелект все повече намират приложение във всички дейности от човешкия живот. Една от областите, в която са най-полезни, е борбата с природни бедствия, където навременната и адекватна реакция е от изключителна важност. За научната ми разработка ме вдъхнови това, че мога да покажа как развитието на информационните технологии и в частност дистанционното наблюдение и изкуственият интелект, са изключително полезни в нашия живот. Горските пожари са едно от най-опасните природни бедствия и последните години има тенденция за тяхното увеличаване. Чрез това изследване се показва начин за навременно локализиране на възникващи пожари.

Как работи този модел – как една невронна мрежа „разбира“ дали на изображението има пожар или не?

Конволюционната невронна мрежа е вид невронна мрежа, която е специализирана в работата с изображения. След нейното обучение, тя обработва дадено изображение пиксел по пиксел и може да определи дали има наличие на даден обект или не в изображението. По този начин обучих модела да работи с изображения от пожари. Така невронната мрежа дори и в реално време е способна да даде отговор за наличие на пожар на дадена територия.

