Днешните будители имат по-трудна задача – да са будители, когато остарелите ценностни системи нямат място в живота, заявиха от "ДПС-Ново начало"

Първи ноември е специална дата в календара на България, това е датата, на която българският народ е решил, че ще почита тези, които в продължение на десетилетия, повече от 100 години посвещават живота си на делото, което облагородява нацията, дава ѝ бъдеще и осигурява нейното достойнство. Това се казва в декларация на „ДПС-Ново начало“, прочетена от Искра Михайлова, по повод предстоящия празник.

Всеки будител работи за своята родина и допринася за нейното бъдеще, отбеляза тя.

На този ден, по думите на Михайлова, изреждаме имената на писатели, поети, художници, музиканти, общественици, допринесли за днешна България.

Времето винаги е поставяло много високи изисквания пред лидерите, будителите на българския народ. Историята ни е изпълнена с предизвикателства, с тежки моменти и в тях будителите на България са били на нивото на умовете на прогресивното човечество, се казва в декларацията. Те винаги са спазвали принципите и са изповядвали вярата на съхранението на традициите, на пътя на младите, прочете Искра Михайлова.

Днес обаче ние празнуваме не само миналото, утре отбелязваме и това, че будителите са част от днешния ден на България. И този ден поставя много високи условия – да се съхрани семейството, достойнството, вярата, уважението към знанието, културата, самобитна, европейска достойна, заявяват от „ДПС-Ново начало“. „Това е предизвикателство пред всички будители на България. Днешните имат още по-трудна задача – да бъдат будители в днешните времена, когато остарелите ценностни системи нямат място в живота, когато младите хора намират своя прочит и на историята и на съвремието, когато агресията, омразата могат да поставят под риск изграденото национално достойнство. Тези времена поставят изключително високи изисквания към съвременните будители на съвременна България“, заявиха от „ДПС-Ново начало“.