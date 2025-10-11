С пожелание да бъдат все така всеотдайни в работата си завърши изнесеното заседание на Общинския съвет в Самуил. В навечерието на Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври, председателят на Общинския съвет д-р Бейтула Сали честити празника на всички, ангажирани с местното самоуправление. Той пожела преди всичко здраве на общинските съветници, служителите на администрацията, кметовете по населени места и хората, ангажирани с дейността на общината. „Жителите на общината са ни гласували доверие и ние трябва да оправдаем очакванията им“, каза д-р Сали.

С поздрав по повод празника на българската община към всички се обърна и кметът Джевдет Азис. От свое име и от името на ръководството на общинската администрация той благодари на общинските съветници, кметовете на кметства и общинските служители за усилията, които влагат при изпълнение на работата си.

Всички докладни, внесени за разглеждане на днешното заседание на Общинския съвет получиха единодушната подкрепа на общинските съветници. Приета беше средносрочна бюджетна прогноза на общината за периода 2026-2028 г. Тя е разработена на база законовите изисквания и наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината, посочи при представянето на тригодишната прогноза кметът Джевдет Азис. Общинските съветници в Самуил актуализираха бюджета и насочиха средства към дейности за образование и социално подпомагане. С други две докладни беше дадено разрешение от началото на декември в Община Самуил да започне предоставянето на две нови социални услуги. Това са Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Кривица и Център за обществена подкрепа (Общностен център за деца и семейства) в Самуил.

Подкрепа получиха и предложенията за изменение и допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Самуил през 2025 г., за учредяване право на прокарване на електрически кабел средно напрежение до новоизграден трафопост и за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план на парцел в село Владимировци. Със свое решение съветниците актуализираха и списъка на пътуващи служители при Община Самуил за 2025 г.

Единствено поради процедурни пропуски кметът оттегли за разглеждане на следващото заседание докладната записка за приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия.