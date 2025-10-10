Правителството изпълнява ангажимента си за правилното и навременно планиране и управление на водните ресурси, каза премиерът Росен Желязков

Правителството изпълнява ангажимента си за правилно, вярното и навременно планиране и управление на водните ресурси. Това каза премиерът Росен Желязков при официалното откриване на реконструирания магистрален канал, част от напоителна система „Тракиец“ в област Хасково, край село Конуш.

Той съобщи, че в следващите две години по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони предстои приобщаване на близо милион декара земи за напояване, а програмата с финансиране от държавния бюджет ще даде възможност площите да достигнат до 2,4 млн. декара.

„Това е много ясен знак за политиката на държавата, която е на приемственост за развитие на земеделието и селското стопанство, като едни от основните отрасли на българската икономика“, каза министър-председателят. Росен Желязков отбеляза, че производителите страдат през последните години от неблагополучия, свързани с природни катаклизми, пандемия, войни, нарушени доставки и политики, които със своята противоречивост не винаги се отразяват благоприятно на сектора. Затова, по думите му, ролята на всяко управление на държавата и над държавно ниво е да формулира политики, които да достигат до по-висока ефективност и ефикасност за по-висока конкурентноспособност на Европейския съюз, с приобщаване на млади поколения в дейността и възможност за инвестиции в нови технологии. „Всичко това е, за да може пазарът на ЕС да ползва храни с качества, които нямат аналог в световен план. Най-качествените храни се консумират в Европейския съюз“, посочи Желязков.

В настоящия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОПС) на ЕС са предвидени за земеделците 300 млрд. евро. Министър-председателят увери, че правителството вече работи и за следващия програмен период на ОСП с фокус защита на интересите на българските производители. За това са предвидени и национални мерки, в т.ч. и целенасочени инвестиции в инфраструктурата и в новите технологии - такива, които не позволяват водата да бъде разхищавана или да не достига до предназначението си, каза още Росен Желязков. „Не само водата за напояване, но и питейната водата“, подчерта Желязков. В тази посока призова ентусиазмът на министъра на земеделието и храните и на ръководството на „Напоителни системи“ да не стихват по изпълнение на всички проекти по Стратегическия план.

Министър-председателят благодари на ЕК за доброто планиране на средствата и за вслушването в гласа на българските земеделци и селскостопански производители.