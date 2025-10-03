В Търговищко от тази нощ до момента са паднали над 40 литра на квадратен метър дъжд

В Търговищко от 00:00 часа до момента са паднали над 40,6 литра на квадратен метър дъжд. Данните са от паралелно работеща автоматична метереологична станция, каза за БТА ръководителят на Метеорологичната обсерватория в града Красимира Стойчева. Надмината е половината от месечната норма за валеж.

Над региона продължава да вали. Дъждът е умерен, за кратко и интензивен. Очакванията са валежът да спре през нощта, но и в утрешния ден прогнозата е за кратки превалявания, посочи метереологът.

За БТА директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в Търговище комисар Стефан Стефанов каза, че още във вчерашния ден техниката за реагиране при силни валежи и наводнения, с която разполага дирекцията в Търговище, е проверена относно техническото ѝ състояние и е в изправност.

До момента валежът от дъжд не е създал сериозни неудобства за гражданите. Няма сигнали и за инциденти по пътната мрежа на област Търговище. Говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище Ани Кръстева добави, че при дежурните в районните полицейски управления са получени два сигнала за паднали дървета на територията на община Омуртаг. Едното е на третокласен път между селата Рътлина и Долно Новково, което е своевременно отстранено, а другото - върху беседка в Омуртаг. Няма пострадали хора и нанесени материални щети.