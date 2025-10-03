Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани, заявява кметът Терзиев във връзка със сметосъбирането в София

Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани. Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция. Това заявява кметът на София Васил Терзиев по повод на обществената поръчка за сметосъбирането.

БТА припомня, че в края на септември Терзиев съобщи за на натиск, саботажи и опити да се запази статуквото при обществените поръчки за сметопочистване в София преди отварянето на нови ценови оферти. В новите обществени поръчки са заложени ясни правила, строги санкции и по-високи изисквания за механизация и професионализъм. Този път гражданите няма да плащат цената на чужди грешки или некачествено изпълнение, допълни тогава кметът.

Днес той припомня, че Столичната община проведе честен търг с конкуренция и условия, които гарантират, че София има контрол над това кой и как ще чисти града в следващите пет години. Търгът ни е атакуван с непазарни и незаконни средства и с активна помощ от националните институции. Повечето зони останаха с един-единствен кандидат, а цените които предлагат са неприемливи, с изключение на зона 4 - където имаме чуждестранен кандидат с адекватна пазарна цена, посочва кметът.

Единственият останал кандидат за почистването на "Люлин" и "Красно село" в следващите пет години даде скандална оферта – два пъти по-висока от разумната цена, която предвиждаме. А там срокът на стария договор изтича утре, напомня кметът Терзиев.

Ако днес се огънем под натиска на хора с четири- и петбуквени прякори, домакинствата в "Люлин" и "Красно село" може да плащат 6 до 10 пъти по-висока такса битови отпадъци в следващите пет години, предупреждава Терзиев и уверява, че той няма да допусне това. Столичани няма да бъдат ограбени от лакомията на хора, на които досега им е позволявано да грабят всичко от всички ни.





