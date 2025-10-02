Областната дирекция на МВР - Сливен получи висока оценка за тактическото учение „Справедливост 2025“

Областната дирекция на МВР - Сливен получи много висока оценка за проведеното днес тактическо учение „Справедливост 2025“. Това заяви директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР - Сливен ст. комисар Димитър Величков на брифинг след края на занятието.

Оценката е дадена от наблюдателите от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), както и от представители на Отдела за оперативно-наблюдателна подготовка. Учението е било наблюдавано и от главният секретар на МВР гл. комисар Мирослав Рашков.

„Аз лично оценявам действията на много високо ниво. Същата оценка ни беше дадена и от наблюдателите от ГДНП. Подобни учения се провеждат и в други дирекции, но колегите споделиха, че тук в Сливен екипите са се справили изключително добре“, заяви комисар Величков. По думите му, е било демонстрирано отлично взаимодействие между полицейските сили, институциите и специализираните екипи.

Сценарият на учението е симулация на терористичен акт с откриване на безразборна стрелба при излизане на публика от театрална зала. „Целта на това занятие беше да видим как се действа в една реална обстановка. Идеята беше да изпробваме както полицейската реакция, така и координацията с всички партньорски институции“, поясни комисар Величков. По време на симулираната атака е имало „много ранени и убити“, а реалната задача за служителите започвала от момента на сигнала за инцидента.

Особен акцент в учението е било използването на бодикамери, които са предавали в реално време действията на полицаите на терен. „За сетен път показваме, че бодикамерите са в помощ на служителите. Всяко действие по време на учението беше документирано – това е изключително важно за анализа и обучението“, коментира Величков.

В занятието са се включили представители на всички институции, с които ОДМВР – Сливен работи по линия на сигурността – Областна администрация, Център за спешна помощ, както и съседни областни дирекции. Активно участие са взели специализираните екипи на жандармерията от Бургас и звеното за бързи действия от Стара Загора. „След задействане на сигнала, всички съседни дирекции бяха уведомени и изградиха контролно-пропускателни пунктове“, уточни комисар Величков.

Сценарият е включвал и работа с психолози, които са водили преговори с похитителите. Той подчерта, че работата с психологическия профил на извършителите е ключова в такива ситуации.

Събитията не се ограничавали само в центъра на Сливен – сценарии са разиграни и в Нова Загора, където група граждани, получили тревожна информация за свои близки, създава напрежение около работата на спешните екипи. „Наложи се намесата на жандармерията, за да се осигури достъп за медицинските лица. Това е реална ситуация, която може да се случи, и трябва да сме готови“, допълни комисар Величков.

В оценката си той подчерта, че учението е проведено с висока реалистичност, но и с ясно съзнание, че при реална криза обстановката ще бъде далеч по-непредсказуема. „Убеден съм, че при реална обстановка няма да мине толкова гладко. Ще има паника, движение, емоции. Затова е важно да тренираме. Това е и позицията както на професионалното, така и на политическото ръководство на МВР – да подготвим всеки български полицай да действа в реална ситуация“, каза той.

Учението „Справедливост 2025“ е проведено по сценарий, вдъхновен от реални събития, включително и случая с банковия обир в Сливен. По думите на ст. комисар Величков са направени изводи от предишни грешки, включително какви грешки да не се допускат – като например директно навлизане в зоната на стрелба от страна на първите пристигнали екипи.

„Първите екипи, които пристигат на място, трябва да знаят как да подходят, как да заемат позиция, за да не станат жертви самите те и да защитят гражданите“, подчерта комисар Величков.

Директорът на ОДМВР – Сливен подчерта значението на редовните тренировки. „Трябва да сме подготвени. Знаем, че няма безгрешни хора, но наш дълг е да защитим обществото. Това общество ни дава доверие – ние трябва да го оправдаем“, каза той.