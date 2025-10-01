Където има сговор, има напредък, каза заместник-министърът на регионалното развитие Дора Янкова в Пазарджик

„Където има събрано семейство, където има сговор в един жилищен блок и в един град, там има напредък. Нещата не се случват на местата, където има разединение. Убедена съм, че ще се съберем тук след няколко месеца и ще видим една качествена жилищна среда. Това ще ви даде възможност да живеете в по-добри условия“, каза Дора Янкова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в Пазарджик, където беше дадено начало на дейностите по саниране и енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда на адрес ул. Панайот Волов N:8-18.

Янкова добави още, че е необходимо стриктно да се следи за спазването на всички правила при изпълнението на дейностите по строителните дейности, които включват цялостна подмяна на старата дограма, топлоизолация на външните стени и ремонт на покрива, подобряване на енергийните системи и подмяна на мълниезащитната инсталация и всички необходими строителни и възстановителни работи, за да може сградата да бъде въведена в експлоатация в модерни и безопасни условия.

След приключване на строителните дейности всяка многофамилна жилищна сграда ще премине в клас „А“ на енергопотребление – това означава по-малки разходи, повече комфорт през всички сезони и удължен живот на сградата.

Проектите се финансират на 100% чрез Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС. Община Пазарджик координира процеса с етажните собствености, осигурява строителен надзор и временна организация, съобразена с ежедневието на живущите. При възникнали неудобства ще се реагира по бърза процедура и в постоянна комуникация с гражданите и изпълнителите.

Mиналата седмица започна санирането на два жилищни блока - сгради с общо шест входа – четири на ул. „Димитър Греков“ и два на ул. „Проф. Иван Батаклиев“ с по осем надземни етажа с един полуподземен сутерен.

През месец август тази година от Общината съобщиха, че започва саниране и енергийно обновяване на 13 многофамилни жилищни сгради, а миналата седмица започна санирането на първата сграда.