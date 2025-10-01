ИТН се обяви срещу "нерационални привилегии на украинските бежанци" и настоя за равноправно прилагане на законите

"Има такъв народ" (ИТН) настоя в декларация от парламентарната трибуна правителството да предприеме действия по равното прилагане на закона спрямо българските граждани и украинските бежанци.

"Има такъв народ" настоява Министерският съвет незабавно да предприеме действия да осигури засилен контрол от МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) върху движението на автомобили с чужда регистрация да гарантира, че всяко нарушение ще бъде санкционирано, да организира проверки на нерегламентираната търговска дейност, да въведе механизми за прозрачност при разходване на публични средства за бежанци, прочете Александър Рашев. И добави, че искат от правителството да представи отчет пред Народното събрание – точен и конкретен, в рамките на дни. Българските граждани трябва да са сигурни, че никой не стои над закона, нашето послание е добронамерено – необходимо е изпълнителната власт да предприеме решителни действия, уточни депутатът. По думите му солидарността не означава безконтролност, помощта не означава беззаконие.

Уточняваме, че ПГ ИТН разбира тежките последствия от войната в Украйна, държавата и българските граждани помагат, но нека това да не е за сметка на равното прилагане на закона, защото двойният аршин нагнетява обществото, вместо да има ефективна интеграция, се казва в декларацията. Уважаеми представители на изпълнителната власт, гласувахме ви доверие, законът трябва да бъде прилаган еднакво за всички, очакваме категорични действия в посока на равното прилагане на закона и то в кратки срокове, заяви Рашев.

Депутатите на ИТН смятат, че е необходимо институциите да положат повече усилия да защитят националния интерес, да укрепят законността и да възстановят доверието на гражданите.

Преди четири месеца поставихме въпроси за дискриминация на българското общество „спрямо нерационалните привилегии на украинските бежанци“, но до момента липсват резултати, а четири месеца е достатъчен период от време, за да може изпълнителната власт да събере необходимата информация и да предприеме действия за равенство през закона от всички, независимо дали са българи, украинци или други, посочи Александър Рашев. Затова отново апелираме, не, за да упрекваме, а за да призовем – време е за решителни действия, за връщане на усещането за справедливост, изтъкна той.

По данни на Гаранционния фонд броят на сключилите „Гражданска отговорност“ украински граждани намалява значително – от 4300 през 2022 г. до 900 през 2024 г., няма данни за завръщане или релокирани на украински бежанци, което буди въпроси дали всички тези автомобили са със спазени законови изисквания, аргументира декларацията депутатът от ИТН. По думите му също Агенция „Пътна инфраструктура“ отчита над 12 000 нарушения за липса на винетки от МПС с украински регистрационни номера с щета за бюджета от над 860 000 лв. Данни на МВР показват почти 96 000 нарушения на правилата на движение от превозни средства с украински регистрационни номера, засечени от камери и радари, от тях едва 1064 акта. Това е доказателство за двоен стандарт, който българските граждани усещат всеки ден, когато плащат глоби за превишена скорост, за неплатена застраховка, прочете Александър Рашев. И обърна внимание, че това е около 1% ефективност в прилагане на законовите санкции, тези числа будят притеснение и изискват допълнителен контрол.

Липсата на достатъчно действия води до финансови загуби на държавата, до чувство за несправедливост и съмнение и недоверие към институциите, смятат от ИТН.

В декларацията се отбелязва и нерегламентирана търговска дейност, като се казва, че вместо интеграция и включване в обществото на украинските бежанци, виждаме затворени общности, които работят в сивата икономика, козметични услуги, ресторантьорство - без регистрации, лицензи и плащане на данъци. В същото време българският предприемач минава през сложни законови процедури, се припомня в декларацията.