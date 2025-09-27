Протест против въвеждането на еврото в България и за запазването на българския лев се проведе в Пловдив

Протест против въвеждането на еврото в България и за запазването на българския лев, организиран от партия "Възраждане", се проведе на площад "Съединение" в Пловдив.

Народният представител Емил Янков каза, че защитата на българския лев минава през "оставката на правителството, което подкрепя режима, който води България към финансов колапс". България тотално ще бъда превърната в колония, която се ръководи отвън, защото бюджетът на страната ни след приемането на еврото ще се одобрява от Брюксел, каза Янков.

В продължение на повече от месец цялата парламентарна група на "Възраждане" е извън парламента, защото се видя, че вътре се приемат само закони, които са вредни за България и българския народ, каза депутатът. Той допълни, че в момента тече инициативата на партията "Парламентът отива при народа".

Протестиращите издигнаха плакати с надписи "Не" на еврото" и "Оставка".