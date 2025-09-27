БСП отбеляза Деня на победата над монархофашизма с традиционен събор в местността Копривките край Пловдив

Членове и симпатизанти на БСП отбелязаха 81-ата годишнина от 9 септември 1944 г. - Деня на победата над монархофашизма, и 102 години от септемврийското антифашистко въстание с традиционен събор в местността Копривките в Пловдивска област.

Девети септември дава началото на нова страница за политическо, икономическо и социално развитие на България през XX век. "В днешната политическа ситуация и управленската конфигурация е важно да отбележим, че по онова време Отечественият фронт се е състоял от партии, организации, които са били идеологически различни и в недалечното си минало са били и политически противници. Те са били обединени от една голяма цел - победата над фашизма и добруването на България", посочи зам.-председателят на БСП Калоян Паргов. По думите му на членовете и симпатизантите на "БСП - Обединена левица" и българските граждани, които оценяват по достойнство резултатите от 9 септември, не бива да им бъдат насаждани срам и чувство за вина, а тъкмо обратното - това трябва да е повод за гордост.

Нашето септемврийско въстание е първото в света антифашистко, каза в словото си председателят на Областния съвет на БСП - Пловдив Атанас Телчаров. Той посочи, че днес повече от всичко България се нуждае от ясна и смела лява политика, защото отново времената са такива, че неравенствата са огромни.

Председателят на Българския антифашистки съюз Евгений Белий припомни факти от въстанието и 9 септември 1944 година и годините след тях. Днес България отново има нужда от революционна промяна, от формирането на национален идеал, който да обедини народа ни, от нов 9 септември, който да спре разпада на държавата и обществото, каза той.

На събора присъстваха министърът на околната среда и водите Манол Генов, председателят на градския съвет на БСП в Пловдив Калин Милчев, народни представители от "БСП - Обединена левица", общински съветници, кметове на общини и кметства, ветерани от войните.

Бяха поставени венци и цветя пред паметника, изграден в почит към загиналите партизани от бригада “Георги Димитров”. Програмата продължи с фолклорни изпълнения.