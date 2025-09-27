Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в Националното тракийско поклонение в Маджарово по повод 112 години от разорението на тракийските българи

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в Националното тракийско поклонение пред Пантеона на загиналите тракийци в Тракийския мемориален комплекс в Маджарово от 11:00 часа, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Поклонението е организирано от Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт и Община Маджарово.

Ще бъде открита изложба „Българското културно историческо наследство в Одринска Тракия“, в подготовката на която участва и Генералното консулство на България в Одрин.

В 12:00 часа предстои поднасяне на цветя пред паметниците на войводите Димитър Маджаров, Руси Славов и Капитан Петко войвода, а кулминацията ще бъде в 19:00 часа с концерт на Донка и Тодор Кожухарови с оркестър „Южни ритми“ на централния площад в Маджарово, съобщиха от Съюза на тракийските дружества в България.

Илияна Йотова присъства на Националното поклонение "Ден на тракийската памет" и през 2024 година.